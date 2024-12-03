ماسك زيت الجوجوبا لترطيب الشعر بعمق شعر ناعم وطويل وصحي

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رياض - احمد صلاح - زيت الجوجوبا من أكثر الزيوت الطبيعية شهرة في العناية بالشعر والبشرة، حيث أنه من متعارف عليه بأنه يتم استخراج زيت الجوجوبا من بذور نبات الجوجوبا، وهو يشبه في تركيبته الزيت الطبيعي الذي تنتجه فروة الرأس، مما يجعله من افضل الزيوت الرائعة التي لها دور هام في العناية بالشعر، كما أنه يتميز تلك الزيت بقوامه الخفيف ويدخل في وصفات عديدة مع زيوت ثقيلة مثل زيت الروز ماري لصنع ترطيب عميق ويعزز من صحة فروة الرأس.

ترطيب وتنعيم الشعر بزيت الجوجوبا

يساعد زيت الجوجوبا على ترطيب الشعر وفروة الرأس دون أن يسبب تراكم دهون على فروة الرأس، مما يجعله مناسب لجميع أنواع الشعر.

كما أنه يعمل على تنظيف بصيلات الشعر من الدهون المتراكمة، مما يحفز نمو الشعر بشكل صحي، وله دور فعال في علاج قشرة الرأس لانه يحتوي على خصائص المضادة للبكتيريا والفطريات، ويساعد زيت الجوجوبا في تقليل القشرة والحكة المرتبطة بها.

كما أن زيت الجوجوبا يحمي الشعر من التلف ويحميه أيضا من عملات التقصف والجفاف الناتج عن التعرض للحرارة أو العوامل البيئية.

وصفات زيت الجوجوبا للشعر جاف والعادي

من خلال الزيت يمكنك عمل حمام زيت دافئ، بتسخين كمية صغيرة من زيت الجوجوبا على نار هادئة.

ثم قومي بتدليك فروة الرأس باستخدام الزيت لمدة 10 دقائق.

ثم قومي بتوزيع باقي الزيت على طول الشعر.

ثم قومي بتغطية الشعر بفوطة دافئة واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو.

ماسك زيت الجوجوبا لترطيب الشعر بعمق

امزجي ملعقتين من زيت الجوجوبا مع ملعقتين من زيت جوز الهند وقلبيهم جيداً مع بعضهم البعض.

ثم قومي بإضافة لها ملعقة صغيرة من العسل.

ثم ضعي الخليط على الشعر واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر.

زيت الجوجوبا لعلاج قشرة الشعر