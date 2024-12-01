انت الأن تتابع خبر «هتقولي ياريتني عرفتها من زمان» .. معجزة الكركم والنشأ الجبار يقضي الكلف والبقع والجلد الميت ويجعل البشرة مشرقة .(طريقة التحضير)! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى الكثير من السيدات للحصول على بشرة ناعمة ونضرة، وتعتبر الوصفات الطبيعية الخيار الأمثل لتحقيق هذا الهدف، ومن بين هذه الوصفات، تأتي دلكة الكركم والنشا كواحدة من أفضل الحلول الطبيعية لتفتيح البشرة وعلاج التصبغات والكلف، وتجمع هذه الوصفة بين فوائد الكركم المضادة للالتهابات والنشا الذي يعمل على تفتيح وتنعيم البشرة، وفي هذا المقال، نستعرض كيفية تحضير واستخدام هذه الوصفة لتحقيق بشرة مشرقة وصحية.

فوائد وصفة الكركم والنشا

تتميز وصفة الكركم والنشا بخصائصها الفعالة في تحسين صحة البشرة، ومن أبرز فوائدها:

تفتيح البشرة: تساعد في التخلص من البقع الداكنة والكلف الناتج عن التعرض لأشعة الشمس.

تنظيف البشرة: تعمل على إزالة الأوساخ والشوائب، مما يساهم في تحسين مظهر البشرة.

ترطيب الجلد: مكونات مثل الجليسرين والعسل تعمل على ترطيب البشرة بعمق.

مكافحة الالتهابات: بفضل خصائص الكركم المضادة للالتهابات، تساعد الوصفة في تقليل الحكة وتهيج الجلد.

طريقة تحضير واستخدام الوصفة

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من الكركم.

1 ملعقة كبيرة من السكر البني.

1 ملعقة عسل نحل.

2 ملعقة من الحليب البودر.

1 ملعقة من عصير الخيار.

2 ملعقة كبيرة من الجليسرين.

ماء ورد.

½ ملعقة من عصير الليمون.

خطوات التحضير