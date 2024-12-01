انت الأن تتابع خبر طريقة عمل كريم الخميرة لتسمين الخدود وتوريد البشرة .. نتائج جبارة من أول مرة !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من ضمن الأشياء التي تهتم لها المرأة هي الحرص على الظهور بشكل لافت للنظر طوال الوقت والنظر في النواقص التي تحتاج لها من أجل الحصول على الإطلالة الجذابة ومن ضمن العوامل التي تجعل المرأة ذات مظهر جذاي هي ان تمتلك وجه مملئ وليس سمين وهو أمر من الممكن الحصول عليه والتخلص من نحافة الوجه عن طريق استعمال بعض الوصفات التي تحتوي على مكونات طبيعية والتي تتمثل في وصفة الخميرة والتي سنعمل على توضيحها من خلال ما يلي من سطور في المقال .

مكونات عمل وصفة الخميرة في المنزل

معلقة كبيرة من الخميرة .

معلقة كبيرة من النشا.

معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.

معلقة كبيرة من الفازلين الطبي.

معلقة كبيرة من زيت الورد.

معلقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير