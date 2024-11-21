انت الأن تتابع خبر "هتعيش في جنة بعد متعرفها"... ابسط 4 تمارين منزليه لتجنب الخرف وسرعه الفهم و عدم النسيان... هتشكرني عليها!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتمد بعض العلاجات الموجهة لضعف الذاكرة والخرف على الأدوية، ولكن هذه العقاقير قد تسبب اثارا جانبية تؤثر سلبا على الصحة العامة، و من أبرز الأضرار التي قد تنتج عن هذه الأدوية: اضطرابات النوم، الشعور بالإرهاق، والتغيرات المزاجية الحادة، و بعض الأنواع قد تؤدي أيضا إلى مشاكل في الجهاز الهضمي أو زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، لذلك، ينصح دائما باستخدام الأدوية تحت إشراف طبي دقيق مع متابعة مستمرة لتجنب أي مضاعفات غير مرغوبة

انشطة بيتية لتنشيط العقل

بدلًا من الاعتماد المفرط على الأدوية، يمكن لكبار السن ممارسة بعض التمارين البسيطة لتحفيز العقل، و تمارين مثل ألعاب الألغاز، الكلمات المتقاطعة، أو حتى ترتيب الأغراض المنزلية بشكل جديد تسهم في تحسين الذاكرة وتنشيط الدماغ، و كما يمكن القيام بتمارين التأمل أو التنفس العميق لتعزيز التركيز وتقليل التوتر، و هذه الأنشطة لا تتطلب مجهودا كبيرا لكنها فعالة في دعم صحة العقل ومكافحة التدهور الذهني.

أهمية الدمج بين النشاط البدني والذهني