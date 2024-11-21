انت الأن تتابع خبر يصيب العين.. هذه الفئات هي الأكثر عرضة للإصابة بمرض الضمور البقعي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الضمور البقعي هو مرض يصيب العين ويؤثر بشكل رئيسي على الرؤية المركزية، مما يجعل الأشخاص الذين يعانون منه غير قادرين على رؤية الأشياء مباشرة أمامهم.

هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بمرض الضمور البقعي

وووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك، تحدث هذه حالة الضمور البقعي الشائعة المرتبطة بالعمر في الغالب عند الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 50 عامًا، وبحسب الموقع فإن هؤلاء الأشخاص هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض الضمور البقعي.

كما يشير مصطلح “الضمور البقعي المرتبط بالعمر” (AMD) إلى أنه من المحتمل أن يحدث الضمور البقعي يتزايد مع تقدم العمر، وعلى الرغم من ذلك، يمكن أن يصاب بعض الأشخاص بالضمور البقعي في أعمار أصغر بسبب مجموعة من العوامل.

الأعراض:

تشمل أعراض الضمور البقعي ما يلي:

فقدان الرؤية المركزية.

رؤية مشوشة أو مشوهة.

وجود بقع عمياء في مجال الرؤية.

صعوبة في تمييز التفاصيل الدقيقة.

تغيرات في الألوان أو فقدان القدرة على رؤية الألوان بشكل صحيح.

عوامل الخطر

إلى جانب التقدم في السن، هناك عدة عوامل خطر تجعل الأفراد أكثر عرضة للإصابة بالضمور البقعي، ومنها:

وجود تاريخ عائلي للإصابة بالمرض.

زيادة الوزن.

التدخين.

الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

اتباع نظام غذائي يحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة.

العلاج:

لا يوجد علاج نهائي للضمور البقعي، ولكن هناك طرق للحد من تأثيره:

العلاج بالليزر: يمكن أن يساعد في إغلاق الأوعية الدموية غير الطبيعية.

بعض الدراسات تشير إلى أن المكملات الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة قد تساعد في تأخير تقدم المرض.

استخدام النظارات الخاصة أو العدسات المكبرة لتحسين الرؤية.

الوقاية:

يمكن تقليل خطر الإصابة بالضمور البقعي عن طريق: