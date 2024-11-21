أقوى كريم طبيعي لتبييض البشرة وشد التجاعيد بدون أي مواد كيميائية

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رياض - احمد صلاح - أقوى كريم طبيعي لتبييض البشرة وشد التجاعيد، كثرت مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية والتي تساعد في تبييض البشرة وشد تجاعيد الوجه، ولكن لها نتائج سلبية تعود على البشرة بالضرر، ولكن هناك كريمات طبيعية تساعد بشكل كبير في تبيض البشرة وشد التجاعيد بدون وجود أى مواد كيميائية، تعطي نتائج فعالة من أول إستخدام لها، فهي تحضر في المنزل بمكونات طبيعية للتخلص من البشرة الداكنة والتصبغات وجعلها أكثر بياضاً، يمكنكم متابعة المقال للتعرف على أقوى كريم طبيعي لتبيض البشرة وشد التجاعيد.

أقوى كريم طبيعي لتبييض البشرة وشد التجاعيد

عادة ما تعطينا المكونات الطبيعية نتيجة فعالة بشكل أمن للبشرة، يمكن إستخدامها بدلاً من مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية.

كريم الحليب والكركم

المكونات:

مقدار 2 ملعقة كبيرة من الحليب.

2 ملعقة كبيرة حمص مطحون.

ربع ملعقة كركم.

طريقة التحضير

يحضر إناء صغير يوضع فيه كافة المكونات و يتم مزجها جيداً حتى الحصول على مزيج متجانس.

يتم غسل الوجه ويجفف ثم يطبق المزيج على الوجه والرقبة وتركه لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد.

تكرر الوصفة مرتين اسبوعياً.

كريم الزبادي والشوفان

المكونات

مقدار ملعقة صغيرة شوفان.

ملعقة صغيرة زبادي.

ثمرة من الطماطم.

طريقة التحضير

يحضر إناء صغير ويتم تقطيع حبة الطماطم إلى نصفين ثم يؤخذ منها 2 ملعقة صغيرة من العصير ويتم وضعهم على الشوفان والزبادي و يتم مزج المكونات معاً.

تخلط المكونات حتى الحصول على كريم.

يطبق على الوجه ويترك لمدة نصف ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر.

يكرر الوصفه ثلاث مرات أسبوعياً.

كريم الموز والجلسرين

المكونات:

مقدار ملعقة من الجلسرين.

ملعقة عسل

ثمرة موز.

طريقة التحضير

يحضر إناء صغير تهرس فيه الموزة جيداً ثم يضاف إليها العسل والجلسرين ويتم مزجهم جيداً مع بعضهما البعض.

يطبق المزيج على البشرة لمدة نصف ساعة، ثم تغسل بالماء الفاتر ثم البارد، وترطب البشرة بأي نوع كريم مرطب لديك.

تكرر الوصفة مرتين اسبوعياً للحصول على أفضل النتائج، واستمتعي ببشرة نقية خالية من العيوب وبشرة مشدودة.

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