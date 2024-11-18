انت الأن تتابع خبر جبتلك الوصفة اللي هتوفرلك كثير ... اتعلمي ازاي تعملي شامبو في البيت بمكونات طبيعية بدون أي كيماويات..جربيها هتشكريني عليها!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نحتاج دائمًا إلى استخدام شامبو مناسب للعناية بالشعر، بحيث يحتوي على مكونات آمنة لا تؤدي إلى تلف الشعر أو تسبب جفافه أو تساقطه للأسف، تحتوي معظم المنتجات التجارية على مواد كيميائية قد تضر بصيلات الشعر وتؤثر سلبًا على صحة فروة الرأس لذلك، في هذا المقال، نقدم لك طريقة صنع شامبو طبيعي في المنزل باستخدام مكونات لطيفة وفعالة، حيث يعمل هذا الشامبو على تغذية الشعر وزيادة كثافته ولمعانه بشكل طبيعي وآمن.

طريقة عمل الشامبو في البيت

من السهل تحضير شامبو طبيعي في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وآمنة، دون الحاجة للمواد الكيميائية الضارة إليكم المكونات الكاملة لتحضير الشامبو الطبيعي:

المكونات:

2 كوب من الماء المقطر

1 ملعقة من الملح

1 كوب من صابون الغار المبشور أو صابون زيت الزيتون المبشور

ورق غار

خل التفاح

ورق السدر

1 ملعقة من الجلسرين النقي

1 ملعقة من الروز ماري (إكليل الجبل)

طريقة التحضير:

في قدر مناسب، ضعي الصابون المبشور مع الماء المقطر.

اتركيه جانبًا لمدة ساعتين حتى يتماسك المزيج.

في قدر آخر على النار، ضعي ورق الغار وورق السدر والروز ماري مع الملح.

اتركي الخليط يغلي على نار هادئة.

عندما يغلي الخليط، اتركيه حتى يبرد.

بعد أن يبرد الخليط، أضيفي خل التفاح والجلسرين. امزجي المكونات جيدًا.

يمكن إضافة بعض الزيوت العطرية المفضلة لديك (مثل زيت اللافندر أو زيت الزيتون).

امزجي كل المكونات معًا بشكل جيد ثم خزنيها في زجاجات نظيفة.

قبل الاستخدام، تأكدي من الرج جيدًا للزجاجة للحصول على شامبو متجانس.

شامبو الأعشاب مع الجلسرين

المكونات:

1/2 كوب من الماء المقطر

10 ملاعق من الروز ماري (أو اللافندر)

10 قطرات من زيت مناسب للشعر (مثل زيت الزيتون أو جوز الهند أو زيت اللافندر)

1/2 فنجان من الجلسرين المبشور

1 ملعقة من زيت الجوجوبا

طريقة التحضير: