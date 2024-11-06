أسرار الهنود أقوي كريم طبيعي لتبيض الوجه والجسم من البقع والتصبغات نهائياً

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رياض - احمد صلاح - أقوي كريم طبيعي لتبيض الوجه والجسم كله، تحلم كل سيدة ببشرة بيضاء صافية وحل جميع مشاكل البشرة، لأن تعاني الكثير من السيدات والفتيات من التصبغات والبقع المنتشرة بشكل كبير في الوجه والجسم كله، مما يسبب لهم الخجل من مظهرها الغير مستحب، فيبحثون عن الوصفات الطبيعية الفعالة التي تساعد في تبيض الوجه والجسم بشكل سريع ودون أي أضرار، لأن مستحضرات التجميل تحتوي على مواد كيميائية ضارة تضر البشرة.

أسرار الهنود أقوي كريم طبيعي لتبيض الوجه والجسم كله

المكونات

ملعقتان من طحين الحمص.

ربع ملعقه من الكركم.

ملعقتان من الحليب.

طريقة التحضير والاستخدام

عليك مزج جميع المكونات مع بعضها البعض حتي تتجانس، عليك غسل الوجه وتجفيفه ثم قومي بتوزيع الخليط على الوجه والرقبة، يتم ترك الخليط لمدة من 15 إلي 20 دقيقة، ثم قومي بغسل البشرة بالماء البارد، عليك الاستمرار على الكريم مرة أو مرتين بالأسبوع.

أقوي كريم طبيعي لتفتيح الوجه والجسم من البقع

المكونات

موزة.

ملعقة من العسل.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بعرس الموزة جيداً وإضافة باقي المكونات، خلط المكونات جيداً حتي تمتزج مع بعضها، قومي بتوزيع الخليط على الوجه والرقبة ثم قومي بتدليك البشرة جيداً، اتركي الخليط لمدة 15 دقيقة ثم قومي بغسل الوجه والرقبة بالماء البارد، عليك تكرار وضع الكريم مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة فعالة.

وصفات طبيعية لتبيض البشرة وتوحيد لونها

المكونات

ملعقة من الكركم.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستعمال