انت الأن تتابع خبر وصفة بمليون جينة.. طريقة الحصول علي شعر كثيف وطويل بوصفات طبيعية | جربيها بنفسك وهتدعيلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إذا كنتِ تبحثين عن وسائل طبيعية لتعزيز نمو شعرك وتغذيته، فإن هناك مجموعة من الوصفات الفعالة التي يمكن أن تساعدك في تحقيق حلمك بشعر طويل وكثيف، دون الحاجة لاستخدام أي مواد كيميائية إليك بعض الوصفات التي يمكنك تجربتها في المنزل.

وصفات طبيعية لتطويل الشعر

لا تحتاجين إلى إنفاق أموال طائلة على منتجات باهظة الثمن أو زيارة صالونات التجميل، فالمكونات الطبيعية المتوفرة في منزلك قد تمنحك نتائج مذهلة إليك بعض الوصفات التي يمكنك اعتمادها:

1. وصفة مياه الأرز

تحتوي مياه الأرز على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تغذي بصيلات الشعر لتحضير هذه الوصفة،

اتبعي الخطوات التالية:

انقعي نصف كوب من الأرز في ماء لمدة 30 دقيقة.

صفي الأرز في وعاء نظيف.

اغلي الأرز في كوب من الماء حتى يصبح ناعمًا، ثم صفيه مرة أخرى.

اغسلي شعرك جيدًا بالشامبو، ثم اسكبي ماء الأرز على شعرك ودلكيه لمدة 20 دقيقة، وأخيرًا اغسليه بالماء.

2. وصفة زيت الخروع

يعتبر زيت الخروع من أفضل الزيوت لتعزيز نمو الشعر ولتحضير هذه الوصفة:

أضيفي ملعقة صغيرة من زيت الخروع إلى البلسم الذي تستخدمينه بعد غسل شعرك بالشامبو.

يمكنك أيضًا خلط زيت الخروع مع زيت اللوز الحلو، واستخدامه كحمام زيت لمدة ساعة مع تغطيته.

3. وصفة جوز الهند والعسل

تساعد هذه الوصفة في ترطيب الشعر وتغذيته بشكل عميق. لتحضيرها:

اخلطي نصف كوب من العسل مع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند حتى تمتزج المكونات جيدًا.

ضعي الخليط على شعرك وارتدي قبعة الاستحمام، واتركيه لمدة 10 دقائق أو طوال الليل للحصول على أفضل النتائج اغسلي شعرك بعد ذلك بالماء والشامبو.

نصائح لتطويل الشعر

إليك بعض النصائح التي تساعد في تعزيز نمو الشعر: