نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وصول وزير الخارجية الفرنسي ونظيرته الألمانية إلى دمشق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك وقوفهما إلى جانب الشعب السوري بكل تنوعاته وأطيافه والرغبة في إمكانية بدء علاقة سياسية جديدة مع دمشق.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، وصل وزير وزير الخارجية الفرنسي ونظيرته الألمانية في زيارة إلى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة لمسؤولين أوروبيين من هذا المستوى عقب قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا إبان اندلاع الأحداث في سوريا وقطع العلاقات مع الدولة السورية آنذاك.

وقال الوزير الفرنسي: فرنسا وألمانيا تقفان معا إلى جانب الشعب السوري بكل تنوعه وأطيافه

وأضاف: نريد تعزيز عملية انتقالية سلمية في سوريا تخدم السوريين والاستقرار الإقليمي.

بدورها، قالت وزيرة خارجية ألمانيا: زيارتنا إلى دمشق إشارة من الاتحاد الأوروبي على إمكانية بداية علاقة سياسية جديدة مع سوريا