شعرى متقصف ويتساقط أريد وصفات طبيعية لشعرى 

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أولا يجب ان تتبعى حمية غذائية مفيدة.

يجب شرب الماء بكثرة.

يجب عليك المواظبة على الرياضة فالرياضة وخاصة رياضة الـ "كارديو" من الأساسيات لإفراز محفز للنمو الشعر.

ويمكنك استخدام عدة وصفات لشعرك منها:

العسل والزيوت والزبادى

نمو الشعر:

اعتماداً على الدراسات المختلفة فإن الشاي الأخضر يزيد من قوة الشعر وصحته الأمر الذي يسهل من نموه بشكلٍ سريع؛ وذلك بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، كما أنّ الشاي الأخضر يُسهّل عملية الهضم ويزيد من حرق الدهون وبالتالي تحسين نمو الشعر وحمايته من التساقط.

حساسية فروة الرأس ومشكلة القشرة:

يحتوي الشاي بأنواعه على مضادات للعدوى التي تحمي فروة الرأس من العدوى والحساسية، كما أنّه يُخلّص الشعر وفروة الرأس من القشرة والأعراض المصاحبة لها كالحكة، وله دور فعّال في إزالة الخلايا الميتة المتواجدة في الرأس والتي تمنع وصول الغذاء للشعر.

إفراز الزيوت:

إن المكونات التي يحتوى عليها الشاي تحفظ توازن معدلات إفراز الدهون ومعدلات PH في فروة الرأس، الأمر الذي يفيد الأشخاص الذين يعانون من مشكلة الشعر الجاف، وذلك لأنه يحفّز فروة الرأس على إفراز كمية كبيرة من الزيوت وبالتالي ترطيب الشعر وتقليل جفافه.

اللمعان:

يحمي الشاي الشعر من الضرر والتلف الناتج عن التعرّض لأشعة الشمس، كما أنّه يعمل على:

حماية الشعر من التقصف ويمنحه النعومة واللمعان، لاحتوائه على فيتامين (هـ) وفيتامين (ج) اللذين يعدان من أبرز أنواع الفيتامينات التي تُقوي الشعر وتعالجه من العديد من المشكلات.

علاج الشعر من التقصف:

للشاي قدرة مذهلة في علاج تقصف الشعر، كما أنّه يقوي الشعر ويمنحه حماية كاملة، وذلك نظراً لاحتوائه على العديد من المواد المنعمة إضافةً إلى غناه بمضادات الأكسدة.

التخلص من الشيب:

إن غسل الشعر بالشاي الأسود يحافظ على لون الشعر الداكن ويخلّص من الشعر الأبيض.

طريقة الاستفادة من الشاي للشعر:

غسل الشعر بالشاي الأخضر أو الأسود بعد غسله بالماء والشامبو، وستلاحظين النعومة الفائقة واللمعان للشعر؛ بحيث يغسل الشعر الأسود باستعمال الشاي الأسود، أما الشعر الأحمر والفاتح فيغسل باستعمال الشاي الأخضر.