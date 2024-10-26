«ولاول مره هتعرف المعلومات ديه»....ماذا تعرف عن الزعتر وهل معلومات هي الكافيه لديك ام لا "تعالي وتعرف عليها"!!!!؟

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رياض - احمد صلاح - يعتبر الزعتر البري من النباتات الطبيعية الغنية بالفوائد الصحية، خاصةً للبشرة. يتميز بقدراته الفائقة على توحيد لون البشرة ومعالجة العديد من المشكلات مثل الندبات، التصبغات، والبقع الداكنة لذا، تفضل الكثير من النساء استخدام الوصفات الطبيعية التي تحتوي على الزعتر البري لتحقيق النتائج المرجوة بشكل آمن.

فوائد الزعتر البري للبشرة

وصفة الزعتر وزيت الزيتون للبشرة

المكونات المطلوبة لتحضير الوصفة

– ملعقة كبيرة من الزعتر المطحون.

– ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

1. في وعاء عميق، ضع الزعتر المطحون وزيت الزيتون.

2. اخلط المكونات جيداً حتى تتجانس.

3. ضع الخلطة على وجهك وابدأ بتدليكه بلطف لمدة خمس دقائق.

4. اترك الوصفة على الوجه لمدة نصف ساعة.

5. اشطف بشرتك جيداً بالماء الفاتر.

تكرار الوصفة: يفضل استخدامها أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

فوائد الزعتر البري للبشرة

تتعدد فوائد الزعتر البري للبشرة، ومن أهمها: