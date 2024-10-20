انت الأن تتابع خبر «حلم كل البنات»... اصنعي افضل كولاجين طبيعي في المنزل ولا حاجه للبوتكس الصناعي لشد التجاعيد وتفتيح البشره ثلاث درجات... طريقة الإستخدام!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحتاج العديد من النساء وقتا في البحث عن بشرة نضرة وخالية من العيوب دون اللجوء إلى المنتجات الكيميائية الضارة، و يعتبر لبان الذكر من أبرز المكونات الطبيعية المستخدمة لتحقيق هذا الهدف، حيث يحتوي على الكولاجين الطبيعي الذي يساعد في تفتيح البشرة وشدها، بالإضافة إلى تقليل ظهور التجاعيد، و في هذا المقال، سنتعرف على كيفية تحضير كريم طبيعي من لبان الذكر والفازلين، الذي يساهم في تحسين مظهر البشرة خلال أسبوع واحد فقط، ومن خلال موقعنا دوت الخليج، سنستعرض التفاصيل اللازمة.

محتويات اللبان الذكر والفازلين للبشرة

اليكم مكونات الكريم: لإعداد هذا الكريم الطبيعي في البيت، ستحتاجين إلى:

½ حفنة لبان الذكر.

عصير ليمون .

مقدار نص كوب نشا.

½ كوب زيت جوز الهند.

منتج فازلين مضمون.

3 ملاعق ماء ورد.

خطوات وتعليمات لصنع ماسك لبان الذكر

ابدئي بغلي كوب من الماء، و ثم أضيفي لبان الذكر واتركيه ليساهم في الذوبان مدة يوم كامل.

بعد ذلك، قومي بوضع لبان الذكر الذائب في الخلاط مع الفازلين.

امزجي النشا وزيت جوز الهند وعصير الليمون وماء الورد بشكل جيد.

ثم قومي بوضع الخليط في علبة نظيفة واحتفظي به في الثلاجة حتى يصبح متماسكا.

استخدمي مقدارا بسيطا من الكريم كل يوم لتحقيق أفضل النتائج.

العناصر الضروريه في اللبان الذكر لتغذيه البشره