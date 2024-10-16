انت الأن تتابع خبر متخيل أنك هتحمي نفسك بكوباية عصير طماطم!!! ايه ممكن يحصل لو شربته كل يوم على الريق؟!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحتوي عصير الطماطم على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية والمكونات المفيدة بشكل خاص لتعزيز جهاز المناعة، ومن أبرزها مضاد الأكسدة المعروف “اللايكوبين” الذي يمنح الطماطم لونها الأحمر الجميل.

فوائد عصير الطماطم

في عصير الطماطم تكون نسبة الليكوبين عادة مرتفعة، وذلك لأن عملية تحضير العصير تتضمن مراحل مثل الطهي والتعرض للحرارة عندما تحكم الطماطم بالحرارة تزداد نسبة الليكوبين لتصبح أعلى مما هي عليه في الطماطم الطازجة.

عصير الطماطم غني بالعديد من الفيتامينات التي تعتبر جزءا من مجموعة مضادات الأكسدة الطبيعية الفعالة مثل فيتامين أ وفيتامين ج بالإضافة إلى مجموعة من المعادن مثل البوتاسيوم والفوسفور والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والنحاس وكمية قليلة من الصوديوم.

بشكل عام تعتبر الطماطم قليلة السعرات الحرارية وغنية بالماء، ولا تحتوي على دهون أو كوليسترول، إضافة إلى احتوائها على فيتامين ب المركب.

أهم فوائد عصير الطماطم للجسم وتقوية مناعته