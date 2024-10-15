انت الأن تتابع خبر الكل هينبهر بجمالك .. السر في خلطة الخميرة والنشا لتفتيح الوجه وإزالة سواد السنين لبشرة ناعمة ومشرقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في هذا المقال، نقدم لكِ بعضا من أفضل الخلطات الطبيعية باستخدام الخميرة لتفتيح وتبييض البشرة، وهي خلطات فعالة تساعد على التخلص من التصبغات والبقع الداكنة الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس، البثور، أو الهالات السوداء، تعاني العديد من النساء من تفاوت لون البشرة، خاصة في المناطق المعرضة لأشعة الشمس باستمرار، ولذلك تعتبر هذه الخلطات الحل المثالي لتوحيد لون البشرة وإضفاء إشراقة طبيعية عليها

خلطة الخميرة والنشا لتبييض البشرة

تعد خلطة الخميرة والنشا من الوصفات الرائعة التي تساعد في إزالة التصبغات وتفتيح البشرة، فهي تعمل على تقشير البشرة بلطف، والتخلص من الخلايا الميتة التي تتراكم مع مرور الوقت، مما يجعل البشرة أكثر إشراقا وبياضا

المكونات:

ملعقة كبيرة من الخميرة

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة من اللبن الحليب

ملعقة كبيرة من ماء الورد

ملعقة صغيرة من زيت جونسون

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي الخميرة مع النشا والحليب في وعاء مناسب حتى تحصلي على خليط متجانس

أضيفي ماء الورد وزيت جونسون مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح القوام كريمي

نظفي بشرتك باستخدام ماء الورد قبل تطبيق الخليط

قومي بفرد الماسك على بشرتك بحركات دائرية واتركيه حتى يجف تماما

اغسلي وجهك بالماء الدافئ فقط، دون استخدام أي غسول

كرري هذه الوصفة يوما بعد يوم للحصول على نتائج ملموسة

خلطة الخميرة والعسل الأبيض

خلطة الخميرة مع العسل الأبيض تعتبر واحدة من الخلطات الفعالة لتوحيد لون البشرة وتفتيحها بدرجات ملحوظة، فهي تمنح البشرة الترطيب اللازم وتجعلها ناعمة ومشرقة

المكونات: