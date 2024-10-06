انت الأن تتابع خبر لن تحتاجي للبوتكس أو الفيلر.. بقرص أسبرين واحد تخلصي من التجاعيد واحصلي على بشرة مثالية النتائج لا تصدق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع التقدم في العمر تبدأ البشرة في التغيير ويبدأ ظهور التجاعيد عليها، لذلك يجب علينا الاهتمام بها دائما من خلال تنظيفها وترطيبها باستمرار باستخدام الكريمات المناسبة لنوع بشرتها أو بوصفات ومواد طبيعية متوفرة في كل منزل، ولا تعتبر العناية بالبشرة أمرا صعبا إذ يمكن تطبيقها بخطوات روتينية بسيطة دون الحاجة إلى الوقت أو الجهد أو هدر الأموال من خلال استخدام الوصفات الطبيعية الآمنة.

ماسك الأسبرين لشد البشرة

يحتوي الأسبرين على تركيبة تسمى حمض الساليسيليك وهو من المركبات العضوية المعروفة بقدرتها على تقشير البشرة وتفتيحها علاوة على ذلك يعمل حمض الساليسيليك على تقليل انتشار البثور والرؤوس السوداء بمساعدة التحكم في إنتاج الدهون ومنع تكوين الحبوب الجديدة لهذا السبب يوصى به الخبراء للأشخاص الذين يعانون من مشاكل البشرة مثل حب الشباب والبقع الداكنة والتجاعيد، ويمكن استخدامه عن طريق

المكونات التالية:

أسبرين قابل للتذويب

ماء

ملعقة من العسل

طريقة التحضير

قم بطحن 2-3 حبات من الأسبرين حتى تصبح بودرة ناعمة.

ثم نضيف بعض قطرات من الماء تدريجيا حتى تتكون عجينة.

بعد ذلك أضف ملعقة صغيرة من العسل ويتم المزج جيدا.

قبل تطبيق الماسك تأكد من تنظيف بشرتك جيدا لإزالة الأوساخ والزيوت الزائدة.

نقوم بوضع طبقة رقيقة من الخليط على البشرة ويترك لمدة ربع ساعة، ثم يتم غسل البشرة بالماء الدافئ.

تكرر هذه الوصفة من مرة إلى ثلاث مرات على الأقل أسبوعيا سوف تلاحظين الفرق، حيث تعمل هذه الوصفة على إزالة التحاعيد والجلد الميت من البشرة.

ماسك الأسبرين لمقاومة حب الشباب

قد يكون الأسبرين فعالًا في علاج حب الشباب الالتهابي، حيث يمكن تطبيقه من خلال مكونات بسيطة، وهي:

ملعقة مياه

عدة حبات من الأسبرين

قطرة من زيت شجرة الشاي (اختياري)

طريقة التحضير