انت الأن تتابع خبر "حمــاية مؤكـدة من الخــرف" فاكهة تحميك من الزهايمر وتقضي على النسيان والشيخوخة!! أفضل واقي للزهايمر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاكهة التوت درع واقٍ ضد الزهايمر وتقوية الذاكرة، تُعتبر فاكهة التوت واحدة من أكثر الفواكه الصحية التي تكتسب شهرة واسعة بفضل فوائدها العديدة، وخاصة في مجال تعزيز صحة الدماغ والذاكرة، يحتوي التوت على مجموعة متنوعة من المركبات المفيدة التي تساهم في حماية الدماغ من التدهور المعرفي وتقليل مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر.

فاكهة تحميك من الزهايمر وتقضي على النسيان

التوت غني بالفيتامينات، والمعادن، والألياف، ومضادات الأكسدة، مثل الأنثوسيانين، الذي يعطيه لونه الداكن، هذه المركبات تلعب دورًا مهمًا في تحسين وظائف الدماغ وحمايته من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

فوائد التوت لصحة الدماغ

1. مضاد للأكسدة: يحتوي التوت على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، والتي تساعد في محاربة الجذور الحرة. تقليل تأثير هذه الجذور الحرة يساهم في حماية خلايا الدماغ من التلف ويقلل من الالتهابات التي يمكن أن تؤدي إلى التدهور المعرفي.

2. تحسين الذاكرة: أظهرت الدراسات أن تناول التوت يمكن أن يحسن من القدرات المعرفية والذاكرة، تساعد المركبات النشطة الموجودة في التوت على تعزيز الاتصال بين خلايا الدماغ، مما يعزز الذاكرة والتركيز.

3. تحسين تدفق الدم إلى الدماغ: يحتوي التوت على مركبات تعزز من تدفق الدم إلى الدماغ، زيادة تدفق الدم يعزز من توصيل الأكسجين والعناصر الغذائية الضرورية لخلايا الدماغ، مما يعزز من وظائفها.

4. تأخير التدهور المعرفي: أشارت بعض الأبحاث إلى أن استهلاك التوت بشكل منتظم يمكن أن يساعد في تأخير بداية الزهايمر والتدهور المعرفي المرتبط بالعمر، يمكن أن تلعب المركبات الموجودة في التوت دورًا في حماية خلايا الدماغ من التغيرات الضارة.

طرق تضمين التوت في النظام الغذائي