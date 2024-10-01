انت الأن تتابع خبر "بأسرار أشهر صالونات التجميل".. اصنعي كريم التبييض السحري في منزلك لتفتيح اليدين والقدمين وإزالة بقع وتصبغات السنين.. هتنوري في الضلمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يمكن لكل امرأة أو فتاة تواجه مشكلة ظهور بقع داكنة أو تصبغات على الجلد، خصوصا في اليدين أو القدمين، تحضير وصفات طبيعية بسيطة تساعد في إزالة الجلد الميت والجاف الذي يؤدي إلى ظهور مناطق داكنة؛ لذا سنقدم لحضراتكم فيما يلي بعض الطرق السهلة التي يمكن إعدادها في المنزل لاستعادة اللون الطبيعي للبشرة والتخلص من تشققات القدمين، حيث إن معظم وصفات التفتيح تحتوي على مواد ترطب الجلد وتساعد في التخلص من القشور.

أفضل كريم طبيعي لتبييض اليدين والقدمين

من بين أفضل الوصفات لتفتيح اليدين والقدمين وصفة الفازلين وملح الطعام، وهي وصفة فعالة لإزالة القشور وتفتيح البشرة بعد استخدامها عدة مرات.

تبيض اليدين والقدمين باستخدام مرطب جل الصبار

أيضا يعتبر جل الألوفيرا من المكونات الطبيعية الغنية بالفيتامينات التي تغذي الجلد وترطبه، مما يساعد على التخلص من القشور وتجديد الجلد، ومن أجل تحضير هذه الوصفة، اتبعي الخطوات التالية:

في البداية، قومي بخلط جل الألوفيرا مع ملعقة كبيرة من النشا وملعقة من عصير الليمون، وامزجيهم جيدا.

بعد ذلك، ضعي الخليط في عبوة محكمة الإغلاق واتركيه لمدة ربع ساعة.

طبقي الخليط على اليدين والقدمين واتركيه لمدة ربع ساعة قبل غسله بالماء والصابون المرطب.

يمكن استخدام هذه الوصفة أكثر من مرة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

وصفة تبييض اليدين والقدمين باستخدام العسل والليمون