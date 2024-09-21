انت الأن تتابع خبر "متخليش حد يضحك عليك".. طريقة عبقرية للتفرقة بين الكحل الاثمد الاصلي والمغشوش .. طريقه جامده والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعداد كبيرة من الأفراد يقبلون على شراء كحل الإثمد فهو يحظى بشعبية ضخمة في الثقافة العربية والإسلامية ومع زيادة أعداد المشترين بدأت الأسواق تمتليء بأنواع غير أصلية وهذا بالتأكيد يزيد من الخطر الذي يمكن أن تشكله على صحة العين والتاثير بشكل سلبي على الجمال الطبيعي، ولذلك تظل معرفة كيفية التفرقة بين كحل الإثمد الاصلي والمغشوش خطوة ضرورية على جميع من يستخدمه.

كيفية التفرقة بين كحل الإثمد الاصلي والمغشوش

لابد أن نتحلى بالحذر عن شراء كحل الإثمد والقدرة على التمييز بين الاصلي والمغشوش، وفي هذه الفقرة نستعرض العلامات التي تساعدنا على التمييز بينهم.

التهيج والإحمرار: عند وضع كحل الإثمد الأصلي لن تشعر بأي إحمرار أو تهيج، بينما استخدام الكحل المغشوش يُسبب حساسية لعينيك.

عند وضع كحل الإثمد الأصلي لن تشعر بأي إحمرار أو تهيج، بينما استخدام الكحل المغشوش يُسبب حساسية لعينيك. الحساسية وسيلان الأنف: هذه الأعراض تظهر فقط عند استخدام كحل الاثمد المغشوش.

بلد المنشأ: بعد شراء كحل الإثمد يجب البحث عن بلد المنشأ المطبوع على الغلاف الخارجي في حالة إيجادها أصفهان، المغرب، اليمن، أو منطقة الشام فهذا يُعني أن الكحل أصلي.

بعد شراء كحل الإثمد يجب البحث عن بلد المنشأ المطبوع على الغلاف الخارجي في حالة إيجادها أصفهان، المغرب، اليمن، أو منطقة الشام فهذا يُعني أن الكحل أصلي. السعر: الكحل الأصلي متوفر في الاسواق بسعر مرتفع، بينما المغشوش يكون سعره رخيص.

الكحل الأصلي متوفر في الاسواق بسعر مرتفع، بينما المغشوش يكون سعره رخيص. الإنتاج: يتم إنتاج الكحل الاصلي من خلال طحن حجر الإثمد المتواجد في الطبيعة مثل حجر الإثمد المغربي الفضي، الحجر الاسود المائل للاحمرار المتواجد في بلاد الشام، بينما يُصنع الكحل المغشوش من الأحجام الصناعية أو من أي مسحوق ذو اللون الاسود ليعطي شكل وكأنه أصلي.

أفضل طريقة للحصول على كحل الاثمد الاصلي

لضمان استخدام كحل الإثمد الاصلي والبعد عن المغشوش وما يسببه من أضرار يتعين عليك شراء الحجر الخام وطحنه حتى يُصبح مسحوق ناعم يسهل مزجه مع زيت الخروع أو ماء الورد أو زيت الزيتون، ويمكن أن يتم الاحتفاظ به عبر تخزينه في الثلاجة.

اختبار فحص الكحل الإثمد

يوجد اختبار بسيط يمكن القيام به بعد شراء كحل الإثمد للتمييز بين الأصلي والمغشوش، وجاءت خطوات الاختبار كما يلي: