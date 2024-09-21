انت الأن تتابع خبر «كلها دلوقتي وانت الكسبان»... أربع فوائد سريه وجباره موجوده في عناصر الخس البري ستملأ الثلاجه منها!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعرف الخس البري منذ القدم بخصائصه الطبية التي تساعد على تخفيف الألم الناتج عن بعض الأمراض، و كان يستخدم من قبل القبائل الهندية لتحقيق الاسترخاء التام وراحة الجسم من خلال تدخين أوراقه، يعد هذا النبات مفيدا بشكل خاص لتخفيف الالام المزمنة، بفضل تأثيره المهدئ على الجهاز العصبي، تعتبر مركبات الخس البري فعالة في تخفيف الام الرأس والمفاصل، مما جعله يستخدم على نطاق واسع في الطب الشعبي، ومن خلال موقعنا دوت الخليج سنتعرف على التفاصيل.

استخدامات الخس البري للاسترخاء

في فرنسا، يستخدم ماء الخس البري كوسيلة طبيعية للاسترخاء وتقليل التوتر، و يمتلك النبات تأثيرا مشابها للمسكنات، مما يساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتخفيف القلق، و لذلك يطلق عليه البعض “الخس المورفين” نسبة إلى خصائصه المهدئة، و يستخدمه العديد من الأشخاص لتخفيف الأعراض النفسية المرتبطة بالضغط العصبي، مثل التوتر والقلق الزائد.

الفوائد الصحية للخس البري