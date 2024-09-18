انت الأن تتابع خبر إنسي الكوافير نهائي.. اصبغي شعرك باللون الأشقر الفاتح واعملي أحلى نيولوك جديد والنتيجة خيال وتجنن!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحب العديد من السيدات تغيير لون شعرهن بانتظام لمواكبة أحدث صيحات الموضة، حيث يعتبر اللون الأشقر من الخيارات المميزة التي تضفي لمسة من الأناقة والتجدد في هذا المقال نقدم لك خطوات صبغ الشعر باللون الأشقر، بدءًا من التحضير وصولاً إلى الحصول على اللون المثالي.

خطوات تحضير الشعر للصبغة

باتباع هذه الخطوات، يمكنك الحصول على اللون الأشقر الذي ترغبين فيه بكل سهولة وأمان، مع الحفاظ على صحة شعرك وجماله.

تأكدي من أن شعرك خالٍ تمامًا من أي مواد دهنية مثل الزيوت، حيث يمكن أن تعيق عملية الصبغة.

اختاري درجة اللون الأشقر التي تودين الحصول عليها، لأن ذلك سيساعدك في تحديد درجة التفتيح المطلوبة.

جهزي مكان العمل بألوان الصبغات المطلوبة، الثوب الواقي لحماية الملابس، وأدوات الصبغة.

كيفية تطبيق الصبغة بشكل صحي

قومي بتفتيح لون شعرك باستخدام ماء الأكسجين للوصول إلى الدرجة المناسبة التي تتناسب مع لون الصبغة.

اخلطي ألوان الصبغة للحصول على اللون المطلوب، وتأكدي من مزجها جيدًا.

وزعي الصبغة على الشعر وابتعدي عن جذور الشعر، ثم ضعيها على الجذور في النهاية لضمان توزع اللون بشكل متساوي.

بعد الانتهاء من الوقت المحدد، اشطفي شعرك باستخدام مثبت اللون المرافق للصبغة والبلسم فقط تجنبي استخدام الشامبو حتى يتثبت اللون بشكل كامل، والذي يستغرق يومًا على الأقل.

اعتني بشعرك بعد الصبغة من خلال ترطيبه يوميًا لتقليل الجفاف، واتباع قصات دورية لتقليل التلف.

كيفية الحصول على درجات اللون الأشقر