انت الأن تتابع خبر طعام يحافظ على الدماغ ويجعل ذاكرتك حديدة ويجعلك سريع الحفظ والفهم..متوفر في كل منزل ورخيص!!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تلعب الأطعمة التي نستهلكها دوراً مهماً في دعم صحة الدماغ، ويمكن أن تعزز بعض المهام العقلية مثل الذاكرة والتركيز ، بما أن الدماغ هو المركز الرئيسي للتحكم في الجسم، فهو المسؤول عن تنظيم نبضات القلب والتنفس والسماح لك بالحركة والشعور والتفكير، لذلك من الضروري الحفاظ على عقل نشط في أفضل حالاته.

هناك أنواع معينة من الأطعمة تساهم بشكل كبير في تعزيز صحة الدماغ والذاكرة.

الأسماك الدهنية

عندما يتحدث الناس عن الأطعمة المفيدة للدماغ، فإن الأسماك الدهنية غالبًا ما تكون في المقدمة.

يتضمن هذا النوع من الأسماك السلمون، والتروتة، والتونة، والرنجة، والسردين، وكلها تعتبر مصادر غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية.

القهوة

إذا كانت القهوة تجسد أبرز ما في صباحك، فسوف يسعدك معرفة أنها مفيدة جداً لدماغك حيث يمكن أن يسهم مكونان رئيسيان في القهوة، وهما الكافيين ومضادات الأكسدة، في تعزيز صحة الدماغ.

التوت الأزرق (معروف بالعنب البري)

يقدم التوت الأزرق العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك فوائد مخصصة للدماغ، يحتوي التوت الأزرق وفواكه التوت الداكنة الأخرى على الأنثوسيانين، وهي مجموعة من المركبات النباتية التي تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

الكركم