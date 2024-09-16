انت الأن تتابع خبر النتيجة لا تصدق .. اعملي وصفة زيت الخروع الطبيعية لتطويل وتكثيف الشعر في البيت هتنبهري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصفة زيت الخروع لتطويل الشعر من الوصفات التي تستخدم بشكل كبير وهي تعمل على تكثيف الشعر وزيادة طوله في وقت قصير جدا، وذلك لان الخروع من الزيوت الطبيعية التي تحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات المفيدة للشعر والتي تحسن من جودته، كما أنه يحتوي على الأحماض الدهنية والدهون الثلاثية التي تساهم بشكل كبير في ترطيب الشعر، ويدخل زيت الخروع في العديد من الوصفات المختلفة ويضاف إليه العديد من المكونات الطبيعية الأخرى للحصول على أفضل نتيجة ممكنة.

مكونات وصفة زيت الخروع لتطويل الشعر

3 ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

غطاء بلاستيكي.

خطوات تحضير وصفة زيت الخروع لتطويل الشعر

ضعي كمية زيت الخروع في طبق زجاجي صغير.

قسمي الشعر إلى أربع أقسام.

ابدئي بتوزيع الشعر على فروة رأسك بالكامل.

دلكي فروة رأسك باستخدام أصابع يديك لمدة خمس دقائق على الأقل مع عمل حركات دائرية.

اتركي الزيت على شعرك لمدة ثلاث ساعات.

يفضل تركه ليلة كاملة قبل غسله.

اغسلي شعرك بالشامبو بشكل جيد بعد مرور الوقت.

كرري هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل نتيجه ممكن.

مكونات وصفة زيت الخروع لتكثيف الشعر

3 ملاعق كبيرة من زيت السمسم.

3 ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.

2 ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

خطوات تحضير وصفة زيت الخروع لتكثيف الشعر