انت الأن تتابع خبر ارجعي عروسة من تاني.. طريقة عمل الدلكه المغربي بالنشا في المنزل تفتيح وترطيب في اسرع وقت.. وفري فلوس كثير..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر دلكة النشا من طرق العناية بالبشرة التي تعزز من نضارتها وتمنحها إشراقة خاصة هي تقنية تقليدية تستخدم في العديد من الثقافات للعناية بالبشرة قبل المناسبات الخاصة إذا كنت ترغبين في تجديد إشراقتك وجمال بشرتك بطرق طبيعية وآمنة، يمكنك تحضير دلكة النشا في المنزل بسهولة،و إليكم طريقة تحضيرها.

المكونات

نشا 2 ملعقة كبيرة

زيت زيتون 1 ملعقة كبيرة

عصير ليمون ملعقة كبيرة

ماء ورد ملعقة كبيرة (اختياري.

ملعقة صغيرة من العسل لزيادة الترطيب

الخطوات