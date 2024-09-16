انت الأن تتابع خبر ارجعي عروسة من تاني.. طريقة عمل الدلكه المغربي بالنشا في المنزل تفتيح وترطيب في اسرع وقت.. وفري فلوس كثير..!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر دلكة النشا من طرق العناية بالبشرة التي تعزز من نضارتها وتمنحها إشراقة خاصة هي تقنية تقليدية تستخدم في العديد من الثقافات للعناية بالبشرة قبل المناسبات الخاصة إذا كنت ترغبين في تجديد إشراقتك وجمال بشرتك بطرق طبيعية وآمنة، يمكنك تحضير دلكة النشا في المنزل بسهولة،و إليكم طريقة تحضيرها.
المكونات
- نشا 2 ملعقة كبيرة
- زيت زيتون 1 ملعقة كبيرة
- عصير ليمون ملعقة كبيرة
- ماء ورد ملعقة كبيرة (اختياري.
- ملعقة صغيرة من العسل لزيادة الترطيب
الخطوات
- في وعاء صغير، اخلطي النشا مع زيت الزيتون جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس.
- أضيفي عصير الليمون وامزجي المكونات جيدا.
- يمكن إضافة ماء الورد إذا رغبت في رائحة منعشة.
- أضيفي العسل إلى الخليط وامزجيه حتى يتجانس العسل يساعد على ترطيب البشرة وتعزيز نعومتها.
- نظفي بشرتك جيدا قبل تطبيق الدلكة.
- باستخدام أصابعك، دلكي الخليط بلطف على البشرة بحركات دائرية. ركزي على المناطق التي تحتاج إلى عناية خاصة.
- اتركي الخليط على بشرتك لمدة 15-20 دقيقة. سيساعد ذلك في تعزيز امتصاص العناصر المفيدة.
- اشطفي بشرتك بالماء الفاتر، ثم تابعي بغسلها بالماء البارد لإغلاق المسام.
- بعد غسل البشرة، استخدمي مرطب خفيفا للحفاظ على ترطيب البشرة.
- يمكن استخدام هذه الدلكة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
- تأكدي من اختبار الخليط على منطقة صغيرة من البشرة أولاً للتأكد من عدم وجود حساسية، وبهذه الخطوات البسيطة،
- يمكنكِ استعادة نضارة بشرتك وتجديد إشراقتك كعروسة جديدة في أي وقت تشائين!