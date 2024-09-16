انت الأن تتابع خبر وصفات مجربة زيت جونسون الخطير جربيه ومش هتندمي أبداً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زيت جونسون الخطير، تتعدد وتختلف استخدامات هذا الزيت المذهلة فهو يمتلك عدة فؤائد كثيرة ولا يقتصر استخدامه للأطفال فقط كما كنا نعلم في السابق. ولكن يمكن استخدامه للكبار كمرطب للبشرة، ويزيد من إطالة الشعر وفوائد كثيرة متعددة سوف نتحدث عنها عبر السطور القادمة. لذلك يبحث الكثيرين من السيدات عن أفضل الوصفات لاستخدامه اتحداكِ ألا تشتريه بعد الآن. وهيا نتعرف على استخدامات الزيت الذي يبحث عنه الكثيرين.

استخدامات زيت جونسون

يستخدم في ترطيب وتنعيم الجسم وحماية البشرة من التشققات.

يستخدم في علاج تساقط الشعر وفرد الشعر المجعد.

يستخدم كمقشر طبيعي للوجه مع إضافة السكر له.

يستخدم في تفتيح المناطق الحساسة والداكنة.

يستخدم لإزالة الشعر وتفتيح لون البشرة.

يعمل على تقوية الأظافر.

استخدام زيت جونسون للشعر

الجميع يعاني من مشكلة الشعر المقصف والهايش وخاصة في المنطقة الامامية من الرأس. ضعي القليل من هذا الزيت على مقدمة الرأس ونهايات الشعر مع الاستمرار في وضع الزيت لمدة أسبوع. سوف تلاحظين الفرق سيمنح شعرك الحيوية ويجعله لامع ويحافظ عليه من الجفاف بالإضافة إلى ذلك سوف يمنح شعرك الرائحة الجميلة.

زيت جونسون لترطيب البشرة

يمكنكِ تجربة هذه الوصفة للترطيب وذلك من خلال إضافة ملعقة صغيرة من جل الصبار مع ملعقة صغيرة من هذا الزيت ونصف ملعقة من ماء الورد. ومزجهم جيداً للحصول على خليط كريمي يتم دهنه على أي منطقة تريدي ترطيبها وتفتيحها وخاصة منطقة الركبتين.

كذلك فهو مرطب للشفاه عند وضعه بواسطة قطنة نظيفة فهو يعمل على ترطيب الشفاه وإزالة الجلد الميت ويعطى لمعة للشفاه ويمكن استخدامه على الخدين لتوريد الخدود.

استخدامه كمقشر للوجه

يمكنكِ استعماله كمقشر طبيعي للوجه والجسم من خلال إضافة ملعقة كبيرة الزيت وملعقة سكر بني وقطرة من عصير الليمون للبشرة الدهنية، وماء الورد للبشرة الجافة ووضعه على الوجه واليدين والرقبة ثم فركه بأطراف الأصابع وغسل المنطقة بالماء.

زيت جونسون لإزالة الشعر الزائد