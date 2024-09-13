انت الأن تتابع خبر "هتزعل جامد لما تعرف".. تفل القهوة كنز أغلي من الذهب تعالي أقولك عليه.. مش هتستغني عنه ابدا طوال عمرك!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر القهوة مشروبًا شهيرًا حول العالم، ولا تقتصر فوائدها على تنشيط الجسم وزيادة التركيز فحسب، بل تمتد الفوائد أيضًا إلى تفل القهوة، الذي يعد كنزًا خفيًا لا ينبغي الاستغناء عنه وإذا كنت ممن يتخلصون من تفل القهوة بعد تناولها، فقد حان الوقت لتغيير هذه العادة، فهناك العديد من الاستخدامات والفوائد الرائعة التي يقدمها تفل القهوة.

ماسك تفل القهوة للبشرة

تفل القهوة يعتبر مكونًا طبيعيًا مثاليًا للعناية بالبشرة. يمكن استخدامه كقناع لتقشير البشرة وتجديد خلاياها بفضل خصائصه المميزة:

تقشير الجلد: تفل القهوة يحتوي على حبيبات دقيقة تعمل كمقشر طبيعي يزيل الخلايا الميتة ويعيد للبشرة نضارتها.

تنشيط الدورة الدموية: الكافيين الموجود في القهوة يساعد على تحسين تدفق الدم في البشرة، مما يعزز من إشراق الوجه.

تحفيز إنتاج الكولاجين: يساعد الكافيين أيضًا على تعزيز إنتاج الكولاجين، الذي يساهم في تحسين ملمس البشرة ومرونتها.

طريقة التحضير:

اخلطي تفل القهوة مع كمية قليلة من الماء لتكوين عجينة.

ضعي العجينة على وجهك ورقبتك واتركيها لمدة 10-15 دقيقة.

اغسلي الوجه بالماء الدافئ بلطف.

نصائح:

يمكنك إضافة الليمون لتفتيح البشرة أو زيت جوز الهند لترطيب إضافي.

يُنصح باستخدام الماسك مرة أسبوعيًا لتحقيق أفضل النتائج.

2. تنظيف الأواني والمقالي

تفل القهوة يعمل كمنظف طبيعي ممتاز للأواني المعدنية، خاصة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ: