"كنز رباني!" .. تناول مشروب مغلى البقدونس صباحاً لخمسة أيام متتالية وشاهد المعجزات في جسدك!

انت الأن تتابع خبر "كنز رباني!" .. تناول مشروب مغلى البقدونس صباحاً لخمسة أيام متتالية واتفرج المعجزات في جسدك! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر البقدونس من الخضروات التي تحتوي على نسبه عاليه من الفيتامينات والمعادن المغذيه للجسم كما ان البقدونس من الخضروات التي تمتلك قدره عاليه على علاج الكثير من الامراض واستخدامه في التخسيس ايضا كما انه منذ قديم الصغار كان يتم استخدام البقدونس في تحضير العديد من المشروبات التي تستخدم كطب بديل ويمكنك التعرف على اهميه تناول مشروب البقدونس والاستفاده منه على اكبر قدر ممكن من خلال استكمال هذا المقال بموقع دوت الخليج

طريقة عمل مشروب البقدونس

يعتبر مشروب البقدونس من أهم المشروبات التي تمد الإنسان بالعديد من الفوائد والفيتامينات التي تعمل على تغذيه الجسم والقدرة على مواجهة العديد من الأمراض بجانب أنه يمكن إعتبار هذا المشروب من أحد الوصفات التي تستخدم في التخسيس ويمكنك تحضيره من خلال التالي:.

المكونات

عدد ست ملاعق كبيرة الحجم من بقدونس مفروم.

عدد ثلاثه ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ومقدار عود واحد من الكرفس.

يمكنك احضار ربع كوب من الماء.

ربع ملعقه صغيره من الزنجبيل.

طريقة التحضير