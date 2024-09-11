انت الأن تتابع خبر جوزك هيلزق جمبك ومش هسيبك فقط أضيفي الكمون والقرنفل كل ليلة في هذه المناطق||.. سحر مش هتصدقي نتيجة وفوائد هذه الوصفة ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يزداد البحث يوم بعد يوم للوصول الى وصفات طبيعية وسريعة لتطويل الشعر والتخلص من المشاكل التي تعاني منها السيدات بسبب تساقط الشعر والقشرة الموجودة في الشعر والهيشان وغالبا ما يكون هناك تجاعيد في الشعر لذلك تبحث الكثير منا للوصول إلى وصفه طبيعية دون الحاجه لمواد كيميائية ضاره وغاليه تؤثر على صحة بذور الشعر وهذا يكون من خلال استخدام القرنفل الذي يحتوي على العديد من الفوائد والمكونات الطبيعيه التي تستخدم في علاج مشاكل الشعر ويمكنك التعرف على كل هذا من خلال استكمال هذا المقال بموقع دوت الخليج

كريم الكمون والقرنفل لتطويل الشعر

يعتبر القرنفل من المكونات الأساسية للعناية بالشعر كما أنه هذه الوصفة تحتوي على القرنفل والكمون للتواجد هذه المكونات في العديد من المركبات التي تهتم بالعنايه بالشعر ويتم تحضيرها من خلال التالي:.

المكونات

عدد ملعقه واحدة من مطحون القرنفل.

عدد ملعقه واحدة من مطحون الكمون.

عدد ملعقه واحدة من زيت الزيتون.

عدد ملعقه واحدة من زيت القرنفل.

عدد ملعقتين صغيرتين من زيت السمسم.

عدد ملعقه واحدة من زيت الخروع.

طريقة التحضير