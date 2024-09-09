انت الأن تتابع خبر تطويل وتكثيف الشعر بوصفات هندية طبيعية شعرك هيتقل ويطول زي النجمات الهنديات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرف النساء الهنديات بشعرهن الناعم والطويل والكثيف، ونظرًا لكون غالبية السيدات تعاني من مشكلة تساقط الشعر وترققه على الرغم من استخدام العديد من منتجات العناية بالشعر باهظة الثمن بجانب بحثهن المستمر عن الوصفات الهندية التي تعمل على تكثيف الشعر وتطويله؛ فإننا قد جئنا إليكم اليوم بأبرز الوصفات الطبيعية التي تعتمد عليها النساء الهنديات للعناية بشعرهن.

وصفات الشيكاكاي لتكثيف الشعر

تعمل عشبة الشيكاكاي على تطويل الشعر وتكثيفه ويتم استخدامها بطريقتين هما:

يتم فيها خلط مسحوق عشبة الشيكاكاي مع كمية مناسبة من الماء ثم توزيع الخليط على الشعر بالكامل وتركه لمدة 20 دقيقة ثم غسله بالماء.

يتم فيها خلط 3 ملاعق من الشيكاكاي مع 5 ملاعق من مسحوق الأملا (عنب الثعلب الهندي) و5 ملاعق من الماء، ثم يتم توزيع الخليط على فروة الرأس وتركه لمدة 30 دقيقة ثم غسله بالماء.

وصفات الأشواجندا لتكثيف وتطويل الشعر

تعرف الأشواجندا بفوائدها الرائعة لتكثيف وتطويل الشعر، وتستخدم بطريقتين هما:

يتم فيها خلط 3 ملاعق من مسحوق الأشواجندا مع 3 ملاعق من مسحوق الأملا و6 ملاعق من الماء، ثم يوزع الخليط على الشعر بالكامل مع تدليك فروة الرأس وتركه لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء.

يتم فيها خلط ملعقة واحدة من مسحوق الأشواجندا مع ملعقة واحدة من مسحوق عشبة البراهمي الهندية وحوالي ملعقتين أو ثلاثة من الحليب، ثم يوزع الخليط على فروة الرأس مع التدليك ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء الدافئ.

وصفات البرنجراج لتكثيف الشعر

يعد البرنجراج وزيته أو كما يعرف بالأقحوان الكاذب من الأعشاب الهندية الشهيرة المستخدمة في تكثيف الشعر، ويتم تحضيرها بطريقتين هما:

يتم فيها طحن كمية مناسبة للشعر من أوراق البرنجراج وخلطها مع كمية مناسبة من الماء، ثم يوزع الخليط على فروة الرأس مع التدليك ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء.

يتم فيها طحن كمية متساوية من أوراق البرنجراج وأوراق النيم ثم نخلطهم معًا ونضيف إليهم كمية من الماء ونعيد الخلط، ثم نوزع الخليط على فروة الرأس ونتركه لمدى ساعتين ثم نغسله بالماء.

وصفات طبيعية لتكثيف الشعر وتطويله

زيت جوز الهند يغذي الشعر من الجذور ويقويها، كما أنه يعزز نمو الشعر، استخدمي هذه الوصفة بانتظام وستلاحظين تحسن في كثافة وطول شعرك مع مرور الوقت، والآن إليكم بعض الوصفات الطبيعية لتكثيف وتطويل الشعر بشكل صحي

بزيت جوز الهند:

كمية مناسبة من زيت جوز الهند.

قومي بتدفئة القليل من زيت جوز الهند ودلكي فروة رأسك به بلطف.

ثم اتركيه لمدة ساعتين أو طوال الليل.

ثم اغسلي شعرك بشامبو مناسب.

زيت الخروع لتكثيف الشعر وتطويله

يعزز نمو الشعر ويزيد كثافته بفضل احتوائه على الأحماض الدهنية، فمن خلال تلك السطور سنوضح لكم بالخطوات طريقة تحضير الوصفة:

ضعي كمية قليلة من زيت الخروع على فروة الرأس ودلكي برفق.

اتركيه لمدة 30 دقيقة إلى ساعة ثم اغسلي شعرك بشامبو.

الألوفيرا جل الصبار لتنعيم وتطويل الشعر

الألوفيرا ترطب فروة الرأس وتغذيها، مما يساعد على تكثيف الشعر، سنتعرف عبر السطور القادمة عن طريقة الوصفة:

جل الألوفيرا الطبيعي.

قومي بتطبيق جل الألوفيرا على فروة رأسك واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسل شعرك بالماء الفاتر.

البصل والعسل لتطويل وتكثيف الشعر

يعتبر عصير البصل غني بالكبريت الذي يعزز نمو الشعر ويقلل تساقطه، لذا نعرض لكم وصفة لتطويل وتكثيف الشعر:

نحضر عصير بصلة صغيرة، ملعقة كبيرة من العسل.

ثم اخلطي عصير البصل مع العسل وطبقيه على فروة الرأس.

اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي شعرك بالشامبو.

البيض وزيت الزيتون لتكثيف الشعر وتطويله

البيض يحتوي على البروتينات التي تقوي الشعر، وزيت الزيتون يرطبه ويزيد من لمعانه، لذا سنتعرف على طريقة البيض لتكثيف الشعر:

بيضة، ملعقتان من زيت الزيتون.

اخفقي البيضة وضيفي زيت الزيتون ثم ضعي الخليط على فروة الرأس والشعر.

اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي شعرك.

تكثيف الشعر بوصفة الثوم

الثوم يعتبر من المكونات الطبيعية الفعالة لتعزيز نمو الشعر وتكثيفه، يحتوي الثوم على الكبريت والمركبات المضادة للبكتيريا التي تساعد في تحسين صحة فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر، إليكم وصفة بسيطة باستخدام الثوم لتكثيف الشعر بوصفة زيت الثوم: