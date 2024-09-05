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رياض - احمد صلاح - وصفة صفار البيض والحليب لتفتيح البشرة والتخلص من الحبوب والبقع الداكنة ، تعاني البشرة من العديد من العوامل التي تجعلها سبب في ظهور مشاكل البشرة مثل أشعة الشمس ومساحيق التجميل المختلفة، وذلك لأنها تؤثر علي بشرة الوجه والجلد ويتسبب في اسمرارها وتغيير لونها ولكن الوصفات الطبيعية هي أفضل الحلول للتغلب علي تلك المشاكل ومنها وصفة صفار البيض والحليب البودرة لتفتيح البشرة، يتميز صفار البيض باحتوائه على كثير من العناصر الهامة المفيدة للبشرة والشعر، مثل: الكولاجين، فيتامين ب12، البروتين بالإضافة إلى عنصر الكالسيوم، وليس هذا فقط بل يتميز بأنه منقي طبيعي للبشرة من الشوائب التي تعلق به، وتوجد به مكونات طبيعية وهامة للبشرة لا توجد في مستحضرات تجميل العناية بالبشرة الغالية الثمن، ويمكن تفتيح البشرة باستخدام وصفة صفار البيض والحليب البودرة بصورة طبيعية.

أسرع وصفة لتفتيح البشرة من صفار البيض والعسل

يساعد ماسك صفار البيض المضاف له العسل الأبيض كثيراُ في تخفيف وجود حب الشباب المزعج والبثور السوداء بجانب تهدئة الحبوب الحمراء التي تظهر في الوجه فجأة، هذا بجانب محاربته للبكتيريا والفطريات بشكل كبير وتنظيمه لمعدل إفراز الدهون في البشرة، ويمكن عمل هذا الماسك كما يلي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي.

صفار حبة بيض.

طريقة التحضير والاستخدام:

نخلط مقدار العسل مع صفار البيضة جيداً.

ثم نفرد الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة ونتركه حتى يجف عليها.

بعد ذلك نغسل الوجه جيداً بماء دافئ.

يفضل تكرار هذا الماسك بشكل أسبوعي وتنظيف البشرة جيداُ قبل وضعه.

بعد غسل الماسك من على الوجه نمرر قطنة بها ماء ورد لغلق مسام البشرة.

ماسك البيض والزبادي لتفتيح البشرة وإزالة الحبوب

هذا الماسك مناسب جداً لترطيب البشرة الجافة تحديداً، وتنظيفها من أي شوائب تظهر بها بشكل عميق، ويتم تحضيره كما يلي:

المكونات:

صفار بيضة واحدة.

ملعقتان كبيرتان زبادي.

طريقة التحضير:

يتم خلط صفار البيضة مع كمية الزبادي جيداً في وعاء عميق.

ثم نفرد الخليط على البشرة بعد غسلها جيداً ونتركه حتى يجف.

بعد ذلك نغسل الوجه بماء فاتر أولاً ثم بماء بارد لضمان غلق مسام البشرة.

فوائد البيض للوجه

يتميز البيض بأن له الكثير من الفوائد التي يمنحها للبشرة، فيعطي البشرة عناصر غذائية كثيرة، ومن الفوائد نجد:

يساعد في تنقية البشرة كثيراً من البكتيريا والجرائم وأيضاً الشوائب التي تعلق بها طوال اليوم المتسببة في وجود البثور السوداء والحبوب.

يغذي صفار البيض البشرة كثيراً فيعطيها الفيتامينات التي تعزز نضارتها وحيويتها.

يجعل البشرة نضرة وناعمة بشكل كبير، ويمنع تهيج البشرة لتأثرها بعوامل الجو المختلفة.

وصفة جل الصبار لتفتيح البشرة وإزالة حب الشباب

يساعد جل الصبار علي تفتيح البشرة والتخلص من الاسمرار والبقع الداكنة كما يقوم بالتخلص من آثار حب الشباب.

مكونات الوصفة

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من السكر البني.

طريقة التحضير وكيفية الاستخدام