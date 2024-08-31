انت الأن تتابع خبر مش هتحتاج ابر إنسولين تاني!!...عشبة هدية من الله لعباده .. تخفض السكر التراكمي في الدم خلال دقائق وتحفز إفراز الأنسولين.. متوفرة في كل مطبخ.! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر المرمرية واحدة من المنكهات التي يتم اضافتها إلى الشاي مثل النعناع والقرنفل واليانسون وغيرها من المنكهات التي يتم اضافتها على الشاي، لكن بعد إجراء العديد من الابحاث عليها قد تم اكتشاف معلومات وفوائد مذهلة لشربها، ويأتي ذلك بسبب احتوائها على العديد من المركبات التي تساعد على ضبط مستوى السكر ومستوى الكولستيرول في الدم ويمكن الاستغناء عن ابر الانسولين في حال الانتظام عليها بعد وصف الطبيب، وللتعرف على المزيد من التفاصيل تابعونا من خلال موقع دوت الخليج
فوائد المرمرية للجسم
- بناءًا على تصريحات رسمية من صحيفة “ديلي إكسبريس البريطانية” فقد تم الاعلان من قبل المتخصصة رينال إنجوري انه خلال تجربة على 80 شخص عن طريق إطعامهم المرمرية بشكل دوري لمحلاحظة تأثيرها على السكر ان الافراد المصابين بمرض السكر قد انخفض صيام سكر الدم لديهم بعد تناول المرمرية بحوالي ساعتين، اضافةً إلى انخفاض كبير في نسبة الكولستيرول في الدم.
- وبعد استمرار تلك التجربة لمدة ثلاثة اشهر قد ظهر لدى الافراد التي تمت التجربة عليهم انخفاض كبير في صيام السكر، اضافةً إلى انخفاض كبير ايضًا في متوسط سكر الدم مع انخفاض في الدهون الثلاثية والكولستيرول، ولذلك فإن تناول المرمرية بإستمرار وخاصةً للمصابين بمرض السكر سوف يساهم بشكل كبير في الخفض من مستوى السكر في الدم وبالإستمرار سوف يصل المعدل الخاص بالسكر في الدم إلى المعدل الطبيعي للإنسان.