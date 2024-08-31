انت الأن تتابع خبر مش هتحتاج ابر إنسولين تاني!!...عشبة هدية من الله لعباده .. تخفض السكر التراكمي في الدم خلال دقائق وتحفز إفراز الأنسولين.. متوفرة في كل مطبخ.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر المرمرية واحدة من المنكهات التي يتم اضافتها إلى الشاي مثل النعناع والقرنفل واليانسون وغيرها من المنكهات التي يتم اضافتها على الشاي، لكن بعد إجراء العديد من الابحاث عليها قد تم اكتشاف معلومات وفوائد مذهلة لشربها، ويأتي ذلك بسبب احتوائها على العديد من المركبات التي تساعد على ضبط مستوى السكر ومستوى الكولستيرول في الدم ويمكن الاستغناء عن ابر الانسولين في حال الانتظام عليها بعد وصف الطبيب، وللتعرف على المزيد من التفاصيل تابعونا من خلال موقع دوت الخليج

فوائد المرمرية للجسم