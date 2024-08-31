انت الأن تتابع خبر بعد العلبة ما بقت ب75 جنيه.. أحلى طريقة لعمل التونة المعلبة في البيت بطريقة سهلة وبسيطة زي الجاهزة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر طريقة تحضير التونة المعلبة داخل المنزل من الأمور السهلة جدا؛ حيث أنه يفضل عدد كبير جدا من الناس اعداد التونة في البيت بدلاً من القيام بشرائها من المحلات، وهذا بسبب أنها تشتمل على قيمة مرتفعة جدا من مادة الزئبق الضارة جدا على بمخ الإنسان، لهذا السبب يمكنك شراء التونة المعلبة من السوق ثم تحضيرها في المنزل بسهولة شديدة ومن ثم حفظها داخل علبة تكون محكمة الغلق.
مكونات تجهيز التونة المعلبة داخل المنزل
من الممكن تحضير التونة في المنزل باستخدام سمكة التونة أو الماكريل أيضا، ولكن في حالة كنتي ترغبين في طعم رائع ولذيذ جدا عليكي أن تستخدمي سمك التونة:
- وزن اثنين كيلو من سمك التونة.
- ما يعادل نصف كوب من مسحوق الدقيق.
- حوالي ملعقة صغيرة من ملح الليمون.
- ليمونتين كبيرتين مقطعة لشرائح رفيعة جدا.
- حوالي ربع كوب من عصير الليمون الفريش.
- ما يعادل 4 من ورقات اللورا.
- حوالي نصف ملعقة صغيرة جدا من الكمون المطحون، والفلفل الأسود أيضا.
- ما يعادل كوب من الزيت.
- كوب من محلول الخل الأبيض.
- حوالي ملعقة كبيرة من الملح.
- كوب واحد من الماء لسلق التونة.
أهم خطوات تجهيز التونه في المنزل
- في البداية يتم غسل السمك بشكل جيد جدا بعد ان ينظف ونتخلص من الرأس، عليكي أن تستخدمي فرشاة أسنان تكون قديمة في التخلص الدم الموجود فيها.
- بعد غسل السمك بشكل جيد يجب تقسيمه على حوالي نصفين ثم أضيفي له كمية من ملح الليمون ومسخوق الدقيق ثم بعدها اتركيه لمدة حوابي نصف ساعة.
- بعدها يتم شطف السمك تحت الماء الفاتر جيدا.
- قومي برفع وعاء على نار تكون متوسطة ثم أضيفي لها كمية من الماء ومن ثم اتركيه حتى يغلي بالكامل، ثم بعد ذلك أضيفي له كمية من الكمون وتلفلفل الأسود، وأيضا ورق اللورا، وبعض من شرائح الليمون.
- عليكي أن تتركي كل المكونات حتى تغلي بالكامل داخل الماء لمدة حوالي خمس دقائق ثم أضيفي عليها كمية السمك.
- عليكي تغطية الوعاء جيدًا واتركي السمك على نار تكون هادئة جدا لمدة مايقارب من ساعة كاملة.
- بعدها قومي بتصفيةكل قطع السمك ومن ثم ضعيها بشكل مباشر داخل إناء يحتوي على الماء المثلج، حيث أن هذه الخطوة تسهل من التخلص من جلد السمك، حيث أنه يشتمل على بعض السموم.
- بعد أن يتم إزالة القشر بكل هدوء يتم التخلص من الشوك، كما أن السمك النظيف يتم نطعيه في طبق يكون منفصل تماما.
- احضري إناء كبير ومن ثم جهزي فيه كل من محلول الزيت، والخل، وأيضا عصير الليمونو الملح، وبعضمن ماء سلق السمك وقلبيهم جيدًا.
- عليكي توزيع السمك داخل برطمانات ثم اسكبي عليه السائل واغلقي كل البرطمانات بشكل جيد واحتفظي بها داخل الثلاجة.