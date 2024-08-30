انت الأن تتابع خبر وصفة جبارة وفعالة لصبغ الشعر الأبيض بمكونات بسيطة متوفرة بكل بيت ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سواء كنتِ تبحثين عن استعادة لون شعرك الأسود وإخفاء الشعر الأبيض بطرق طبيعية أو ترغبين في تبييض يديك وقدميك بخلطات منزلية بسيطة فإن الحلول الطبيعية يمكن أن تكون فعالة وآمنة لذا سنقدم في هذا المقال طريقتين مجربتين الأولى لاستخدام الشاي الأسود لتلوين الشعر والثانية لمجموعة من الوصفات الطبيعية لتبييض اليدين والقدمين مما يساعدك في الحصول على نتائج مذهلة دون الحاجة للجوء إلى المواد الكيميائية.

وصفة جبارة وفعالة لصبغ الشعر الأبيض

إذا كنتِ تبحثين عن طريقة طبيعية لاستعادة لون الشعر الأسود وإخفاء الشعر الأبيض فإن الشاي الأسود يمكن أن يكون حلا فعال وآمن فيما يلي خطوات تحضير واستخدام الشاي الأسود لشعرك:

خطوات التحضير

املئي إناء بالماء وضعيه على النار حتى يغلي.

بعد أن يبدأ الماء في الغليان أضيفي أوراق الشاي الأسود إلى الماء اتركيه يغلي لمدة 5 دقائق لتفريغ نكهة الشاي العطرية.

صفي الشاي باستخدام مصفاة للتخلص من الأوراق ثم ضعي الشاي في وعاء آخر للتبريد.

كيفية الاستخدام

اغسلي شعرك جيداً باستخدام الشامبو المناسب لنوع شعرك.

صبي الشاي الأسود المبرد على شعرك وتدليكي فروة الرأس بلطف لضمان توزيع الشاي بشكل متساوٍ.

اتركي الشاي على شعرك لمدة 15-20 دقيقة ليتم امتصاصه جيداً.

اشطفي شعرك بالماء الفاتر لإزالة الشاي وتجنب بقايا الشاي على الشعر.

وصفات طبيعية لتبييض اليدين والقدمين

للحصول على بشرة نضرة ومشرقة وتفتيح لون اليدين والقدمين يمكنكِ استخدام مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تعتمد على مكونات متاحة في المنزل. إليكِ أفضل الوصفات لتبييض اليدين والقدمين:

خلطة النشا والليمون

المكونات:

نشا

عصير ليمون

طريقة التحضير:

اخلطي النشا مع عصير الليمون حتى تحصلي على خليط كثيف.

ضعي الخليط على اليدين والقدمين وادلكيه بلطف.

اتركي الخليط على البشرة لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

يمكنك ترطيب البشرة بعد كل استخدام.

خلطة البيكينج بودر وقشر الليمون

المكونات:

بيكينج بودر

قشر ليمون

طريقة التحضير: