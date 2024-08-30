انت الأن تتابع خبر "سر ما كناش نعرفه"..فوائد أغلى من الذهب والألماس لمشروب الزنجبيل والقرفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد مشروب الزنجبيل والقرفة من المشروبات الصحية التي تشتهر بفوائدها المحتملة في تعزيز الصحة العامة حيث يمتاز هذا المشروب بخصائصه المضادة للالتهابات ومنخفضة السعرات الحرارية، وهو ما يجعله خيار مفضل للكثيرين لذا في هذا المقال نستعرض فوائد هذا المشروب استنادًا إلى الدراسات العلمية المتاحة.

فوائد مشروب الزنجبيل والقرفة

يعتبر مشروب الزنجبيل والقرفة خيار صحي ولكن من الضروري توخي الحذر وتجنب الإفراط في تناولهما.

أظهرت الدراسة أن تناول مستخلص الزنجبيل والقرفة لدى الفئران المصابة بالسمنة ومرض السكري ساعد في تقليل الوزن والكتلة الدهنية، وتنظيم مستويات إنزيمات الكبد في الدم، وتحسين نسبة الدهون وسكر الدم.

وفقًا لدراسة نشرت فإن الزنجبيل والقرفة قد يقللان من الأكياس المائية في البراز ومن الطور النشط للطفيليات المسببة لداء الجيارديات.

دراسة نشرت عام 2013 على مجموعة من النساء الرياضيّات أظهرت أن تناول مستخلص الزنجبيل والقرفة لمدة ستة أسابيع قد قلل من آلام العضلات.

أظهرت دراسة مخبرية نشرت أن تناول الفئران الذكور المصابة بمرض السكري لمزيج الزنجبيل والقرفة زاد من حيوية الحيوانات المنوية وحركتها وعددها ورفع مستويات التستوستيرون والهرمونات الأخرى،

الفوائد العامة للزنجبيل

ينتمي الزنجبيل إلى الفصيلة الزنجبيلية ويحتوي على أكثر من 400 مركب كيميائي بالإضافة إلى مركب الجينجرول الذي يمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهاب ويستخدم الزنجبيل في التخفيف من الغثيان وتحسين حالات عسر الطمث وتقليل أعراض التهاب المفاصل التنكسي.

الفوائد العامة للقرفة