بالكوكولا غيري شعرك وشعر بنتك 180 درجة أقوي كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن خلال ساعتين

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رياض - احمد صلاح - يومياً تظهر على الساحة خلطات ووصفات للعناية بالشعر أخرها الكوكولا لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين فقط، حيث تبحث الكثير من السيدات والفتيات عن طرق وابتكارات جديدة تساعدهم على الحصول على شعر حريري لامع باعتباره أحد الأهداف الرئيسية في مجال الاهتمام بالمظهر لدى المرأة، فالكثير يعانون من مشاكل الشعر المجعد ولا يرغبون باستخدام أدوات فرد الشعر الكهربائية لتأثيرها السلبي على خصلات الشعر وفروة الرأس على المدى البعيد،

استخدام الكوكولا لفرد الشعر الخشن والمجعد

وصفة اليوم تحتاج إلى المكونات التالية وهي لازم وجودها قبل تحضير وصفة فرد الشعر وهي كما يلي:

كوب واحد من الكوكولا.

كوب واحد من الزبادي.

كوب واحد من النشا.

ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة من زيت اللوز.

طريقة تحضير وصفة الكوكولا لفرد الشعر

في وعاء نظيف نضع كوب الكوكولا ونضيف إلية كوب النشا على أن يتم ذلك بشكل تدريجي لمنع تكتل الخليط.

نقوم بوضع الخليط السابق على نار هادئة مع التقليب حتى الحصول على قوام الكريم.

بعدما يبرد الخليط تماماً يتم الزبادي وزيت اللوز وزيت الزيتون معاً مع التقليب المستمر حتى يتجانسوا تماماً.

على شعر نظيف تماماً وجاف نوزع الكريم السابق تحضيره على الشعر متساوى مع التمشيط باستخدام المشط فقط دون لمس فروة الرأس.

نقوم بلفة حول الرأس مع تثبيته أو لفة حول بكر الشكر والانتظار حتى مرور ساعتين من الزمن.

نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو قم استخدام بلسم للشعر دون لمس فروة الرأس حتى لا يسبب له التساقط.

وصفة الزيوت الطبيعية الثلاثة لفرد الشعر