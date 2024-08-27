اكتشف السر اللي هيغير حياتك.. استخدام جديد لهذا النبات المعروف محدش كان يتخيله هتغير حياتك 180 درجه... مش هتستغنى عنها بعد كده

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رياض - احمد صلاح - عشبة الشيح هي نبات ذو خصائص طبية عديدة تستخدم في الطب التقليدي لعلاج مشاكل هضمية مثل عسر الهضم والغازات كما تدخل عشبة الشيح في بعض منتجات العناية بالشعر لـ فوائدها يتم استخدامها في الشامبو و الزيوت والمستحضرات الأخرى لعلاج قشرة الرأس وتعزيز صحة فروة الرأس بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا والفطريات والمضادة للالتهابات كما يمكن أن تُضاف في صورة زيت أساسي أو منقوع إلى مستحضرات العناية بالشعر لزيادة الفوائد حيث تعالج الصلع وتساقط الشعر وتعمل على تنعيم الشعر وزيادة كثافته.

وصفة عشبة الشيح للشعر

يمكن استخدام عشبة الشيح في العديد من الوصفات لعلاج مشكلات الشعر فيها لعلاج مشاكل الشعر المختلفة ومن بين هذه الوصفات مايلي:

وصفة زيت الشيح لتقوية الشعر

يساعد زيت الشيح في تقوية الشعر ومنع تساقطه.

المكونات:

بعض أوراق الشيح الطازجة.

ملعقة من زيت الزيتون أو جوز الهند.

الطريقة والاستخدام:

نقوم بتجفيف أوراق الشيح الطازجة ثم نقوم بطحنها.

نحضر وعاء ونقوم بمزج المسحوق مع زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

نقوم بوضع الخليط على فروة الرأس ويتم التدليك بلطف.

يترك لمدة ساعة ثم يتم غسله بالشامبو.

وصفة مغلي الشيح ضد القشرة

تعد وصفة مغلي الشيح إحدى الوصفات الهامة للشعرحيث يعزز الشيح صحة فروة الرأس ويقلل من القشرة.

المكونات:

ملعقتين أو ثلاث ملاعق من أوراق الشيح.

كوب من الماء.

الطريقة والاستخدام:

نقوم بغلي الماء لمدة 10 دقائق ثم اتركه ليبرد.

تضاف أوراق الشيح في كوب الماء المغلي ويترك لمدة يوم.

يتم استخدام مغلي الشيح لشطف الشعر بعد غسل الشامبو مباشرة.

يظل مغلي الشيح علي الشعر لمدة يوم ثم يتم شطفه بالماء.

ماسك الـشيح والزبادي لترطيب الشعر

يعمل ماسك الشيح و الزبادي على ترطيب الشعر و يعالج جفافه.

المكونات:

ملعقتان من مسحوق الشيح.

نصف كوب زبادي.

ملعقة من الشامبو المناسب لنوع الشعر.

الطريقة والاستخدام: