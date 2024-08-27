انت الأن تتابع خبر "معجزة ربانية".. ورقة واحدة ستجعل بطنك مسطحا وشعرك كثيف خالي من الشيب ووجهك ابيض كالقمر في 3 أيام! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر ورق الغاز من أهم الأعشاب التي توجد في مختلف المنازل، حيث أنه يتم استخدامها في الطهي لأنها تساعد في اعطاء رائحة جميلة وطعم مميز عن باقي الاعشاب الاخرى، ولكن هناك تأثير كبير من ورق الغاز على دهون البطن سوف نتعرف عليه بصورة تفصيلية من خلال دوت الخليج

ورق الغاز للتخلص من دهون البطن

في حالة معاناتك من وجود كرش لا تتردد في استخدام ورق الغاز للتخلص من هذه الدهون المتراكمة، حيث أنه يساعد في حرق الدهون بصورة سريعة من خلال الحرص على تناول كوب من المياه المغلية مع اضافة كمية من ورق الغاز ومن ثم التحلية بالعسل، ونترك الخليط حتى يبرد ثم نقوم بتناوله على الريق في التخلص من هذه الدهون.

كما يمكنك عمل وصفة من خلال استخدام كوب من المياه مع كمية من ورق الغاز، واضافة ثلاث مسامير من القرنفل مع اضافة معلقة كبيرة من خل التفاح نقوم بغلي هذه المكونات مع بعضها البعض، ومن ثم نقوم بتصفيتها و التحلية بالعسل ونقوم بتناول هذا المشروب قبل النوم.

التخلص من الشيب بأوراق الغاز

يمكنك كذلك التخلص من الشعر الأبيض الموجود لديك من خلال ورق الغاز من خلال هذه الخطوات التالية: