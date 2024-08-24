عشبة ربانية عجيبة علاج فعال لآلام المفاصل والنقرس والحل السحري لتهابات وتقرحات المعدة وانسداد الأمعاء

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رياض - احمد صلاح - تظهر زهور بذرة الملوك، المعروفة أيضًا بإسم بذرة القطن، خواص استثنائية تميزها عن باقي النباتات. تنمو هذه الشجيرة التي لا يتعدى ارتفاعها ستة أمتار في دولة الهند، وتنتمي إلى فصيلة اللاكتيك. ويشير إلى أن الأزهار الذكورية لهذه الشجيرة تتمركز في قمة العنقود، وتتخذ كل زهرة خمس بتلات.

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