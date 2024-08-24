عشبة ربانية عجيبة علاج فعال لآلام المفاصل والنقرس والحل السحري لتهابات وتقرحات المعدة وانسداد الأمعاء

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رياض - احمد صلاح - تظهر زهور بذرة الملوك، المعروفة أيضًا بإسم بذرة القطن، خواص استثنائية تميزها عن باقي النباتات. تنمو هذه الشجيرة التي لا يتعدى ارتفاعها ستة أمتار في دولة الهند، وتنتمي إلى فصيلة اللاكتيك. ويشير إلى أن الأزهار الذكورية لهذه الشجيرة تتمركز في قمة العنقود، وتتخذ كل زهرة خمس بتلات.
وأضاف إلى ذلك
- تتميز بذرة الملوك بأوراقها البيضوية ذات النتوءات البارزة على الحواف، وتحتوي الكبسولة الخاصة بها على ثلاث خلايا تحمل كل خلية منها بذرة واحدة. من هذه البذور، يتم استخلاص زيت عبر عملية الضغط.
- على الرغم من فوائدها المتعددة في علاج العديد من الأمراض مثل انسداد المرارة، الملاريا، النقرس، ألم الأعصاب، التهاب الشعب الهوائية والسعال الديكي، يلزم استخدام بذرة الملوك بحذر شديد لأن تناول بذورها يمكن أن يسبب ألمًا حارقًا في الفم والحلق والمعدة، بالإضافة إلى القيء والغثيان.
- يشار إلى أن زيت بذرة الملوك يمكن أن يؤدي إلى إحساس حاد في المريء بمجرد تعرضه لقطرة واحدة داخل الفم، ويجب الحذر الشديد في استخدامه، خاصة بين الأطفال والنساء الحوامل نظرًا للآثار الجانبية الخطيرة المحتملة مثل الإسهال الدموي والأعراض التنفسية الخطيرة.
- وبالتالي، يتضح أن بذرة الملوك، على الرغم من استخدامها كملين قوي في الطب الصيني منذ العصور القديمة، تتطلب إجراءات احترازية شديدة عند استعمالها لتجنب التعرض لمضاعفاتها الخطيرة.