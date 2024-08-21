انت الأن تتابع خبر ينصح به خبراء التجميل!!..اكتشفي السر السحري لبشرة بيضاء كاللبن باستخدام القرنفل والفازلين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينصح به خبراء التجميل باستخدام وصفة زيت القرنفل والفازلين لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة. زيت القرنفل يحتوي على مضادات أكسدة ومضادات التهابات، مما يجعله فعالا في تهدئة البشرة، من ناحية أخرى، يعمل الفازلين على ترطيب البشرة وتفتيحها. استخدام هذا الخليط كجزء من روتين العناية بالبشرة اليومي يمكن أن يساهم في تحقيق بشرة ناعمة ومهدئة، ومن خلال موقعنا المتميز دوت الخليج سنشرح لكم أهم التفاصيل تابعونا.

طريقة تحضير وصفة زيت القرنفل والفازلين

المكونات

– زيت القرنفل

– فازلين

الطريقة

1. اخلطي كمية من الفازلين مع زيت القرنفل في وعاء صغير حتى يتجانس الخليط.

2. نظفي وجففي المنطقة التي ترغبين في تفتيحها جيداً.

3. ضعي الخليط برفق على المنطقة المستهدفة.

4. اتركي الخليط على البشرة لمدة 15-20 دقيقة.

5. اشطفي المنطقة بالماء الفاتر وجففيها بلطف.

من المهم تجربة الخليط على منطقة صغيرة من البشرة أولاً للتأكد من عدم حدوث أي تهيج أو حساسية. يفضل استخدام هذا العلاج بانتظام للحصول على أفضل النتائج.

وصفة الفازلين والقرنفل لتفتيح البشرة

هذه الوصفة تعد من أفضل الخلطات الطبيعية لتفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات. تحتوي الوصفة على مكونات غنية ومفيدة للبشرة.

المكونات

ملعقة ونصف كبيرة من الفازلين

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة ونصف صغيرة من الدقيق

ملعقة ونصف صغيرة من زيت الزيتون

ملعقتان من عصير الليمون

ملعقة ونصف من مسحوق القرنفل

الطريقة

1. اطحني القرنفل حتى يتحول إلى مسحوق ناعم.

2. ضعي مسحوق القرنفل في وعاء، ثم أضيفي الدقيق والنشا وامزجيهم جيداً.

3. سخني الفازلين حتى يصبح سائلاً، إما على النار أو في الميكروويف.

4. أضيفي الفازلين المذاب إلى خليط القرنفل والدقيق والنشا، وامزجيهم جيداً حتى تحصلين على مزيج متجانس.

5. أضيفي عصير الليمون إلى الخليط وواصلي الخلط حتى يصبح الكريم ناعماً.

6. ضعي الخليط على المناطق الداكنة في الجسم واتركيه لمدة ساعة على الأقل.

7. اشطفي المنطقة بالماء الفاتر ثم رطبيها بكريم مناسب للبشرة.