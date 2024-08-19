انت الأن تتابع خبر هتبقي شبة الكوريين بياض وجمال مع أفضل الماسكات الطبيعية للقضاء على الهالات السوداء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث الكثير من الفتيات عن طريقة القضاء على الهالات السوداء حول العين والتي تتسبب في وجود سواد شديد حول منطقة العين مما يسبب مظهراً مزعجاً لدى جميع الفتيات حيث يوجد عدة أسباب مختلفة هي التي تؤدي إلي ظهور الهالات السوداء حيث يوجد أسباب وراثية وجينات وراثية والأسباب الأخرى هي السهر لفترات طويلة عدم النوم بشكل منتظم على الأقل 8 ساعات يومياً تناول الأطعمة والمشروبات الغازية والعديد من الأسباب الأخرى لذلك سيتم التعرف على وصفات طبيعية تساعد في التخلص من الهالات تابعونا للتعرف على المزيد من التفاصيل.

الشاي الأخضر للتخلص من الهالات

سيتم تناول خطوات استخدام الشاي الأخضر للتخلص من الهالات السوداء بشكل أسرع وذلك من خلال الآتي:

نجلب أكياس الشاي الأخضر بعد أن تم تناولها حيث نضعها في الثلاجة لفترة مناسبة.

نخرجها من الثلاجة وتوضع حول منطقة العين.

نتركها على العين لفترة حوالي ربع ساعة.

كما ينصح بتطبيق هذه الخطوة مرة واحدة في اليوم وذلك للحصول على أفضل النتائج.

البطاطس والخيار لإزالة الهالات السوداء

تعد البطاطس والخيار إحدى المواد الطبيعية التي تساعد على تقليل الهالات السوداء حول العين لذا سيتم التعرف على طريقة الاستخدام وهي كما يلي:

نقوم بقطع البطاطس والخيار على شكل حلقات لكي نضعها حول منطقة العين مباشرةً.

حيث توضع على العين ثم تترك لفترة مناسبة حوالي ربع ساعة.

بعد ذلك يتم نزعها عن العين كما يفضل عمل هذه الوصفة مرة واحدة كل يوم حتى يتم التخلص مع جميع الهالات السوداء بشكل نهائي.

طريقة أخرى وهي استخدام عصير البطاطس أو الخيار ووضع قطعة من القطن في عصير البطاطس ثم توضع حول العين للتخلص من الهالات.

وصفة الحليب البارد

إليكم الآن وصفة أخرى تساعد في القضاء على الهالات السوداء بسهولة دون الحاجة إلى شراء منتجات كيميائية غالية الثمن: