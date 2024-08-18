انت الأن تتابع خبر وداعا لزراعة الشعر.. اقـوى كريم طبيعي لإطالة الشعر وانبات الفراغات بدون استخدام أي مواد ضارة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في حالة وجود شعر قصير يكون هناك مشكلة كبيرة لدى الفتاة، ويتم البحث عن اكثر من منتج لحل هذه المشكلة مع تحمل نفقات كبيرة للغاية، يمكنك التخلص من مشكلة الشعر القصير بسهولة من خلال وصفة طبيعية رائعة تغني عن زراعة الشعر وتساعد في تطويله بشكل رهيب.

كريم حمام فاتيكا

يعتبر كريم حمام افضل انواع الكريم التي يمكنك استخدامها من أجل تطويل الشعر، والحفاظ عليه حيث يمكنك ان تقوم باستخدام كمية قليلة من الكريم مع توزيعها على كافة خصلات الشعر، ويجب الحرص على توزيعها على فروة الرأس، ومن ثم نتركه على الشعر لمدة نصف ساعة مع تغطية الشعر بفوطة نظيفة دافئة، ونقوم بعدها بشطف الشعر بالماء والشامبو، وسوف نحصل على شعر ناعم وطري مع زيادة طوله بكل بساطة.

كريم بانثينول لتطويل الشعر