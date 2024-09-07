هام: الإنقاذ الدولية تطالب دولة عظمى بتدخل عاجل لإنهاء الحرب في اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - لجنة الإنقاذ الدولية، في تقرير لها اليوم ، من فشل استغلال الفرصة السانحة لإحلال السلام في اليمن الذي يعاني من ويلات الحرب منذ قرابة الأعوام الخمسة. وقال التقرير أن إضاعة فرصة السلام السانحة في اليمن سيدخل البلاد في مجاعة لعشرين عاماً أخرى. وأكد التقرير إلى أن الحرب في اليمن وصلت إلى مفترق طرق للمرة الأولى من سنوات عدية وأن على المجتمع الدولي وخصوصاً أعضاء مجلس الأمن الاستفادة من الوضع الجديد لإنهاء أكبر أزمة انسانية يشهدها العالم. ووفقاً للتقرير، فإن الفشل في إنهاء الحرب في اليمن سيكلف المانحين 29 مليار دولار من المساعدات الإنسانية، في حال استمرت لخمس سنوات أخرى، وهو ما يتجاوز الميزانية المخصصة للمساعدات الإنسانية عالمياً. وأشار التقرير إلى وجود فرصة نادرة للدفع نحو السلام في اليمن، في ظل التطورات الأخيرة، منوهاً بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين والدفع الأخير لمفاوضات السلام في القنوات الدبلوماسية الخلفية، إضافة إلى تطبيق بنود اتفاق استوكهولم المقررة ويرى التقرير أن اتفاق تقاسم السلطة الموقّع في نوفمبر الفائت، بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، علامة أخرى على إمكانية تجاوز الانقسامات السياسية في الجنوب والدفع بمباحثات سلام أكثر شمولاً.

ودعا التقرير بريطانيا إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية لإحلال السلم في اليمن، التي شتتتها الأوضاع السياسية الداخلية في بريطانيا. وطالب التقرير الحكومة البريطانية بمنح الأولوية لليمن بعد الانتخابات العامة ، وجعل إقرار السلم اليمني على رأس سياستها الشرق الأوسطية