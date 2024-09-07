تسبب عمى كامل ..طبيب سعودي يكشف عن أكبر جريمة تُرتكب في الأنف

الرياض - محمد الاطلسي - كشف أستاذ واستشاري جراحة الأنف والوجه، الدكتور سمير بافقيه، عن أكبر جريمة تُرتكب في حق الأنف.
وقال بافقيه، في حواره بقناة السعودية:"الفيلر لا ينفع في الأنف، وأعتقد أن أكبر جريمة في التدخل في الأنف هو الفيلر بسبب مضاعفاته ".
وأشار:"الفيلر لا يصلح أي شيء، فهو مؤقت وقد يؤدي إلى مشاكل كثيرة، وما يصلح ولا عيب"، لافتا إلى الاستغلال التجاري الموجود بخصوص الفيلر.
آ
وقال بافقيه، في حواره بقناة السعودية:"الفيلر لا ينفع في الأنف، وأعتقد أن أكبر جريمة في التدخل في الأنف هو الفيلر بسبب مضاعفاته ".
آ
وأشار:"الفيلر لا يصلح أي شيء، فهو مؤقت وقد يؤدي إلى مشاكل كثيرة، وما يصلح ولا عيب"، لافتا إلى الاستغلال التجاري الموجود بخصوص الفيلر.
آ
وأوضح:"أكثر من 99 حالة انتهت إلى عمى كامل بسبب الفيلر في الأنف"، مشيرا إلى أن حقن الأنف بالفيلر قد يتسبب في موت الجلد والغضاريف، والأفضل للأن
ف هو الجراحة.