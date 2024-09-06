اتفرج.. مطار يمني يستقبل أولى الرحلات الجوية منذ عشر سنوات

الرياض - محمد الاطلسي - شهد مطار عتق الدولي، الأحد، عودة الحياة إليه باستقبال أولى الرحلات الجوية منذ عشر سنوات، وذلك في خطوة تأتي تتويجاً لجهود حثيثة لإعادة تأهيل البنية التحتية للمطار.

وحطت طائرة تابعة لمنظمة "أطباء بلا حدود" في المطار، لتكون أولى الرحلات ضمن ثلاث رحلات مقررة للمنظمة هذا الشهر إلى المطار نفسه.

ورحب محافظ شبوة، عوض بن الوزير، بهذه الخطوة، مؤكداً أهميتها الاستراتيجية في تسهيل حركة المسافرين وتنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظة.

وأضاف بن الوزير أن المطار بات جاهزاً لاستقبال الرحلات التجارية، معرباً عن شكره لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة على دعمهم المتواصل لقطاع النقل في شبوة.