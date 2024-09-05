ليست السعودية.. دولة خليجية تشرع في تصنيع وبيع طائرات بدون طيارا ومسيرات انتحارية.. اتفرج من تكون

الرياض - محمد الاطلسي - في تفاصديل جديدة و غير معهودة، أعلنت الشركة العالمية للفضاء والتكنولوجيا بسلطنة عمان عبر حسابها الرسمي عن حصولها على ترخيص من هيئة الطيران المدني (CAA) لمركز تكنولوجيا المسيّرات وذلك لتقديم عدة خدمات لتقنيات المسيّرات والطائرات بدون طيار، ومن أهم الخدمات هي التدريب وتوريد الأجهزة والصيانة والتجميع والتركيب الخاص وعمل التجارب حسب احتياجات العملاء.طائرات بدون طيار بسلطنة عمان حيث تشمل البرامج التدريبية للشركة العالمية للفضاء والتكنولوجيا ما يلي:

تدريب شامل ومتخصص في استخدام المسيّرات و الطائرة بدون طيار ومنح رخصة قيادة لها.

تطوير مهارات التصوير الجوي و تقنيات البرمجيات والاستطلاع.

كذلك المسح الجيولوجي وتعلم برامج تحليل نظم المعلومات الجغرافية.

تقديم ورش متقدمة للمختصين والخبراء للتدريب على تصميم وهندسة الطائرات بدون طيار.

تزويد المشاركين بالخبرات العملية والعلمية اللازمة.

كما يقدم المركز خدماته للقطاع الحكومي والأمني والعسكري فضلا عن القطاع الخاص والهواة.

الشركة العالمية للفضاء والتكنولوجيا

كما أشار الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للفضاء والتكنولوجيا، أنهم سعداء بهذا الإنجاز الذي يُمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية في تعزيز قطاع المسيّرات، ويعتبر مركز تكنولوجيا المسيّرات نقطة تحول هامة في تطوير قطاع المسيّرات والطائرات بدون طيار في المنطقة ومواكبا للتطورات العالمية، وملبيا للنمو المتسارع في السوق المحلى والأقليمي:

كما يوفر هذا المركز بيئة علمية وتطبيقية في مجال المسيّرات (الجوية، البرية، والبحرية) و الأنظمة والتجارب المرتبطة بها.

كما يتم منح المتدربين رخص قيادة لها.

كما يسعى المركز إلى خلق شراكات مع المؤسسات العالمية المتخصصة وجذب الاستثمارات في مجال تصنيع المسيّرات بأنواعها.

يهدف ذلك إلى نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى المنطقة.

كما تسعى الشركة إلى دفع حدود الابتكار من خلال تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية ومتميزة تدعم التقدم التكنولوجي.

طائرات بدون طيار ZONE 88

يعتبر مركز تكنولوجيا المسيّرات أحد مشاريع منطقة “ZONE 88” والتابع للشركة العالمية للفضاء والتكنولوجيا، و هي منطقة علمية واقتصادية تهتم بعلوم وصناعات الفضاء والتقنيات المتقدمة، وتقع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في سلطنة عمان، وتشمل المنطقة على خمسة مشاريع عالمية:

مركز مستوطنة الفضاء

منطقة إطلاق المركبات الفضائية للأغراض التجارية

مركز تكنولوجيا المسيّرات

منطقة تجارب الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة

محطة إرسال واستقبال أرضية