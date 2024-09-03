توقعات بهطول امطار رعدية ستضرب هذه المدينة السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - أظهرت توقعات المختصين أن السحب الركامية الرعدية ستُعاود نشاطها مُجددًا في سماء منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع ساعات العصر وقُبيل الغروب، يرافقها هطول زخات متفاوتة الغزارة من الأمطار.

وذكر موقع "طقس العرب" أن هذه التوقعات جاء بعد موجة الأمطار الرعدية التي تأثرت بها مُختلف مناطق وأحياء مدينة جدة، حيث ثارت تساؤلات بشأن مدى احتمالية تعرض مدينة جدة مُجددًا مساء اليوم لتقلباتٍ جوية كالتي شهدتها الليلة الماضية.

وأوضح المختصون أن الفرصة ستكون مواتية لتحرك السحب غربًا باتجاه مدينة جدة، مُحافظة على جزء من قوتها وقد تؤدي إلى هطول زخات متفاوتة الغزارة من الأمطار، تُسبق بالرياح الهابطة والغبار في بعض الأحيان من مساء وليل الثلاثاء.