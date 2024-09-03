. أحذر وتوجه إلى الطبيب.. الهالات السوداء تحت العين تشير إلى إصابتك بهذه الأمراض الخطيرة؟؟

الرياض - محمد الاطلسي - يعاني الكثيرون من "الهالات السوداء"، وانتفاخات تحت العينين، التي قد تكون أيضا مؤشرا مهما لإصابة الشخص بأمراض خطيرة.

وتنقسم الهالات لنوعين: الأولى صبغية تلاحظ لدى الآسيويين عادة، والثانية سببها الأوعية الدموية لذلك لونها أزرق.

ويمكن أن تشير هذه الهالات والانتفاخات إلى وجود مشكلات صحية خطيرة، وتتضمن:

1-الحساسية أو التهاب الجلد التأتبي: في هذه الحالة تتضخم شبكة الأوعية الدموية، ما يجعلها تبدو داكنة، وغالبا يضاف لها فرط التصبغ ما يجعلها أكثر وضوحا.

2-مشكلات في الغدة الدرقية: يمكن أن تشير الهالات الداكنة تحت العينين إلى اضطراب عمل الغدة الدرقية. أي هناك مشكلة في إنتاج الهرمونات.

3-أمراض الكبد: يمكن أن تكون الهالات تحت العينين من أعراض تليف الكبد، في هذه الحالة يظهر التصبغ وتتأثر الأوعية الدموية وتتراكم المواد السامة في الجسم.

4-أمراض الكلى:يؤدي وجود مشكلات في التبول إلى انحباس السوائل في الجسم ما يسبب الوذمة.

5-قصور القلب: قد يكون هذا سببا في ظهور الهالات تحت العينين، وعند وجود مثل هذه المشكلة يظهر أولا تورم في القدمين والساقين ومن ثم ضيق التنفس واضطراب النبض ويضاف لها بعد ذلك انتفاخ في الوجه، وفق "سكاي نيوز".

وللتخلص من هذه الهالات يجب إجراء فحص عام لاستبعاد المشكلات الصحية، وبعد ذلك فقط يمكن للشخص استشارة أطباء وخبراء التجميل لإزالتها.