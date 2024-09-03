نقص هذا الفيتامين في الجسم ينتج عنه تشنج العضلات وأمراض القلب وضغط الدم!!

الرياض - محمد الاطلسي - نقص الماغنيسيوم من المشاكل التى يجهلها الكثيرون رغم تأثيرها الكبير على الصحة، في بعض الحالات، قد لا يتم تشخيص النقص نظرًا لأن العلامات الواضحة لا تظهر عادة حتى تصبح مستوياتك منخفضة للغاية، وحسب ما ذكره موقع healthline تشمل المشاكل الصحية المرتبطة بفقدان المغنيسيوم مرض السكري وسوء الامتصاص والإسهال المزمن ومرض الاضطرابات الهضمية، وهناك 7 علامات تدل على نقص الماغنسيوم وهى:

1: تشنجات العضلات

تعتبر التشنجات والرعشات وتشنج العضلات علامات على نقص المغنيسيوم، في أسوأ السيناريوهات، قد يتسبب النقص في حدوث نوبات أو تشنجات.

يعتقد العلماء أن هذه الأعراض ناتجة عن تدفق أكبر للكالسيوم إلى الخلايا العصبية، مما يؤدي إلى فرط إثارة أو تحفيز أعصاب العضلات.

2: اضطرابات الصحة النفسية

اضطرابات الصحة العقلية هي نتيجة أخرى محتملة لنقص المغنيسيوم، وتشمل هذه اللامبالاة، والتي تتميز بالخدر العقلي أو قلة العاطفة قد يؤدي النقص المتفاقم إلى الهذيان والغيبوبة.

بالإضافة إلى ذلك، ربطت الدراسات القائمة على الملاحظة مستويات منخفضة من المغنيسيوم مع زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.

3: هشاشة العظام

هشاشة العظام هي اضطراب يتسم بضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بكسور العظام ،هناك العديد من العوامل التي تؤثر على خطر الإصابة بهشاشة العظام وتشمل هذه:

الشيخوخة.

- عدم ممارسة الرياضة.

- سوء تناول الفيتامينات D و K

ومن المثير للاهتمام أن نقص المغنيسيوم هو أيضًا عامل خطر لهشاشة العظام قد يؤدي النقص إلى إضعاف العظام بشكل مباشر، ولكنه يقلل أيضًا من مستويات الكالسيوم في الدم، وهو اللبنة الأساسية لبناء العظام .

قد يزيد نقص المغنيسيوم من خطر الإصابة بهشاشة العظام وكسور العظام ، على الرغم من أن العديد من العوامل تؤثر على هذا الخطر.

4: التعب وضعف العضلات

التعب ، حالة تتميز بالإرهاق أو الضعف الجسدي أو العقلي ، هو عرض آخر لنقص المغنيسيوم.

5: ارتفاع ضغط الدم

تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن نقص المغنيسيوم قد يزيد من ضغط الدم ويؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ، وهو عامل خطر قوي للإصابة بأمراض القلب.

: الربو

يلاحظ أحيانا نقص المغنيسيوم عند الأشخاص المصابين بالربو الشديد، بالإضافة إلى ذلك ، تميل مستويات المغنيسيوم إلى الانخفاض لدى الأفراد المصابين بالربو مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من هذه الحالة.

7: عدم انتظام ضربات القلب

يعد عدم انتظام ضربات القلب ، أو عدم انتظام ضربات القلب ، من بين أخطر أعراض نقص المغنيسيوم، وتشمل الأعراض المحتملة الأخرى لعدم انتظام ضربات القلب ما يلي:

دوار

ضيق في التنفس

ألم صدر

إغماء

في الحالات الشديدة ، قد يؤدي عدم انتظام ضربات القلب إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو قصور القلب