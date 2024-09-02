تعرف عليها: طبيب يكشف عن مادة غذائية تحمي من السرطان وتحسن وظائف المخ والقلب وتنظم السكر

الرياض - محمد الاطلسي - كشف طبيب مختص عن مادة من الطبيعة، لها العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، كما

أنها سر العمر الطويل لليابانيين.

قال الأخصائي أحمد طلبة في مقطع فيديو شاركه عبر تطبيق "تيك توك"، إن هذه المادة لها قدرة على زيادة

التركيز واليقظة وتحسين مستويات الطاقة في الجسم على مدار اليوم وتعادل تناول 3 أكواب من القهوة

الإسبريسو.

وأضاف، تناول كأس واحد فقط من هذه المادة يعادل شرب 10 كاسات من الشاي الأخضر، مردفا: هذه المادة هي

مضاد قوي للأكسدة وتحمي من مرض السرطان ، وتحمي البشرة وتغذي الشعر وتطوله وتقوي الجسم.

وأشار المختص، إلى فوائد هذه المادة أيضا في تحسين وظائف المخ والقدرة والمعرفة، كما أنها تسبب حالة من

الهدوء وراحة البال، وتحسين وظائف القلب وتعمل على تقليل مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية.

وأردف، تساعد على خفض الوزن عن طريق زيادة عملية التمثيل الغذائي، ما ينتج عنه حرق المزيد من السعرات

الحرارية وتنظم مستويات السكر في الدم، وتحمي الكبد وتساعد على التخلص من السموم كما أنها تحسن من

صحة الفم والأسنان وتعالج التهابات اللثة ، ورائحة النفس.

وكشف الطبيب أن هذه المادة، هي شاي الماتشا التي تتميز بلونها الأخضر وتكون عبارة عن بودرة ناعمة

وتحضر من نفس شجرة الشاي الأخضر ولكن تحت ظروف معينة حيث أنه يزود مستوى الكلوروفيل ومستوى

الحمض الأميني، الذي يعزز الهدوء والاسترخاء وراحة البال.

وأفاد المختص ، أن الجرعة اليومية، عبارة عن ملعقة صغيرة من شاي الماتشا، يتم خلطها بالماء الساخن

وشربها، ويفضل تناولها في الصباح حيث يعطي المزيد من الطاقة والتركيز.