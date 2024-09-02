جربه فورا ..كوب واحد من هذا المشروب يغنيك عن الأنسولين يخفض السكر في الدم فورا

الرياض - محمد الاطلسي - تتغير مستويات السكر في الدم في جسم الانسان الطبيعي والمريض، كل يوم ولذا يجب السيطرة على هذه التغيرات وخاصة عند مرضى السكري.

ويعتبر العطش الشديد من الاعراض التي تظهر في مريض السكري، وهذا يدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى أعراض مثل عدم وضوح الرؤية والقيء. وقد تشعر بعدم الراحة وقد تعاني أيضًا من جفاف الفم وتشعر بالتعب أكثر من المعتاد.

وبحسب دراسة جديدة أجراها باحثون من منظمة السكري في المملكة المتحدة، فإن تناول عصير الرمان، ينطوي على فوائد عديدة أهمها خفض مستويات السكر المرتفعة في الدم خلال 15 دقيقة فقط. خلال الدراسة، أعطى الباحثون، للمشاركين الماء المحلى بالإضافة إلى 230 مل من عصير الرمان، ووجدوا أن استجابة الجلوكوز كانت منخفضة لدى المرضى الذين شربوا عصير الرمان.

لم يغير الماء مستويات السكر في الدم، ولكن الأشخاص الذين تناولوا عصير الرمان كان لديهم مستويات منخفضة من السكر في الدم بعد 15 دقيقة من شرب العصير.

وتشير النتائج التي توصل إليها الباحثون، إلى أن شرب عصير الرمان يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري الذين يتمتعون بوزن طبيعي. ينصح الخبراء، مرضى السكري بعدم تناول عصير الرمان، قبل استشارة الطبيب لتحديد الكمية المطلوبة وتفادي الإفراط في تناوله، وفق ما أوردت صحيفة “ذا صن” البريطانية.